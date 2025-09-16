Los Replicantes
Buscar
Usuario

Vida

Una nutricionista revela por qué mucha gente no adelgaza en el gimnasio tras el verano

Muchas personas aprovechan septiembre para apuntarse a un gimnasio, aunque muchas pueden experimentar problemas para lograr sus objetivos.

Una nutricionista revela por qué mucha gente no adelgaza en el gimnasio tras el verano
Ejercicio en el gimnasio Foto: Pexels
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

16 Septiembre 2025 17:45 (hace 4 horas)

Volver a la oficina tras las vacaciones puede suponer un gran reto para muchos. La temporada estival, al igual que ocurre con otros períodos como las Navidades o la Semana Santa, es un momento de relajamiento y en el que podemos descuidar la dieta.

Vídeos Los Replicantes

Por este motivo, es habitual que muchas personas aprovechen la llegada de septiembre para apuntarse al gimnasio y buscar, de este modo, corregir los excesos que han caracterizado al verano, como tomar más helados de la cuenta, ir a más comidas familiares de las habituales o simplemente aprovechar más el sofá.

Muchas personas apuestan por la tradicional fórmula de reducir la ingesta de calorías y apostar por comer los alimentos más saludables posibles, así como corregir este desfase calórico apostando por ejercicios de cardio, aunque no siempre debería ser así.

El problema de la adaptación de nuestro metabolismo en la pérdida de peso

La experta en nutrición Chloe Thomas ha explicado en The Sun que las fórmulas habituales para bajar de peso, como reducir calorías y aumentar ejercicio, son habitualmente efectivas, pero no siempre dan los resultados esperados y pueden deberse a una "adaptación metabólica" por los cambios en la alimentación.

Muchas personas aprovechan la llegada de septiembre para apuntarse a un gimnasio
Muchas personas aprovechan la llegada de septiembre para apuntarse a un gimnasio Pexels

"El metabolismo se ralentiza en respuesta a la disminución de la ingesta calórica. Esta adaptación puede dificultar la pérdida de peso o el mantenimiento de la misma", ha explicado sobre la dificultad que muchos experimentan para ajustar la cintura tras las vacaciones.

Chloe Thomas explica que todos tenemos un peso de referencia de base. Se trata de un volumen con el que estamos acostumbrados y en el que nuestro cuerpo funciona de manera óptima, por lo que es posible que el cuerpo tenga resistencias a desviarse.

Algunas circunstancias, como los hábitos de vida o los factores ambientales pueden ser cruciales para lograr una estabilidad fisiológica, ya que tienen una gran influencia en la regulación del hambre, gasto energético o almacenamiento de grasa.

De manera habitual, se recomienda una ingesta calórica de 2.500 kcal diarias para un hombre y de 2.000 kcal para una mujer. Sin embargo, Chloe Thomas recuerda que estas cifras no siempre son determinantes, porque hay otras características como la edad, peso, altura o ejercicio habitual que influyen.

Otro de los errores habituales que aprecia en quienes quieren perder peso es que se centren en realizar ejercicios cardiovasculares frente al entrenamiento de fuerza, por ejemplo, con pesas, poleas o máquinas. Los expertos defienden que la mejor apuesta es la combinación con cardio y que incluso la fuerza puede tener mayor importancia en el proceso.

Por este motivo, la rutina que recomiendan es comenzar con tres entrenamientos diferentes de levantamiento de pesas durante 45 minutos, seguidos de 15 minutos de cardio. De este modo, se logra la quema de calorías y la transformación del cuerpo para evitar problemas de rebotes en el futuro.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. Qué es San Borondón: la desconocida isla española que aparece y desaparece continuamente
  7. Confirmado por la OCU: este es el mejor gazpacho del verano 2025
  8. España, el 'rey de la coca' de Europa: lidera la lista y su consumo se dispara en jóvenes
  9. El truco para ser feliz después de los 60 años, según un estudio
  10. Condenado el pederasta del Fortnite: 433 años por abusos a más de veinte niños
Artículos relacionados
Muere el culturista Liu Can mientras grababa un vídeo en redes sociales

Muere el culturista Liu Can mientras grababa un vídeo en redes sociales

Muere asesinado a tiros el influencer fitness Adal Peña en pleno gimnasio en Sinaloa

Muere asesinado a tiros el influencer fitness Adal Peña en pleno gimnasio en Sinaloa

Muere repentinamente el tricampeón mundial de boxeo Mike McCallum a los 68 años

Muere repentinamente el tricampeón mundial de boxeo Mike McCallum a los 68 años

Hallan muerta a la influencer Minelys Zoe Rodríguez desaparecida tras visitar un centro comercial

Hallan muerta a la influencer Minelys Zoe Rodríguez desaparecida tras visitar un centro comercial

Contenidos que te pueden interesar
Una nutricionista revela por qué mucha gente no adelgaza en el gimnasio tras el verano

Una nutricionista revela por qué mucha gente no adelgaza en el gimnasio tras el verano

Alerta por estafa en supermercados Lidl: la advertencia de la OCU

Alerta por estafa en supermercados Lidl: la advertencia de la OCU

Israel y su presencia en Eurovisión: una politización complicada para el festival

Israel y su presencia en Eurovisión: una politización complicada para el festival

Xiaomi retira este popular terminal por riesgo de incendio en la batería

Xiaomi retira este popular terminal por riesgo de incendio en la batería

Muere Robert Redford: las 10 mejores películas en su carrera

Muere Robert Redford: las 10 mejores películas en su carrera

Muere el actor y director Robert Redford a los 89 años

Muere el actor y director Robert Redford a los 89 años

El consejero de Transportes de Madrid, Jorge Rodrigo, tiene cáncer: abandona temporalmente

El consejero de Transportes de Madrid, Jorge Rodrigo, tiene cáncer: abandona temporalmente

Por qué han condenado a 'La manada de Castelldefels' a penas inferiores a 9 años

Por qué han condenado a 'La manada de Castelldefels' a penas inferiores a 9 años