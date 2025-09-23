VOX se marcha del minuto de silencio en el Congreso por el genocidio de Israel en Gaza

VOX se ha ausentado del minuto de silencio organizado en el Congreso por las víctimas del genocidio de Israel en la Franja de Gaza. Una invasión de territorio en la que ha asesinado a más de 66.000 personas, provocado desplazamientos forzados, destrucción de infraestructuras críticas y el bloqueo de la ayuda humanitaria.

Los representantes de VOX han optado por no acceder al hemiciclo. Antes de que comenzara la sesión, la presidenta Francina Armengol (PSOE) ha reclamado guardar un minuto de silencio en recuerdo de Ginesa, la mujer de 64 años asesinada por violencia machista en Murcia.

Como se había hablado en Junta de Portavoces, a instancias de Sumar, se quería aprovechar para extender el minuto de silencio a las víctimas del genocidio en la Franja de Gaza. "Por respecto a las víctimas, vamos a levantarnos", ha reclamado la presidenta de la Cámara, pero por entonces ya se habían ausentado los representantes de VOX.

Críticas del PP

El PP sí ha estado presente en el minuto de silencio, que dijo que iba a secundar. Sin embargo, la formación conservadora se ha quejado de que los socialistas hayan promovido esta iniciativa por un genocidio con 66.000 asesinados y no por el atentado de Hamás el 7 de octubre de 2023, con 1.200 muertos.