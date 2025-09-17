Los Replicantes
Francia, contra la masacre en Gaza: pide a Israel "poner fin a esta campaña destructiva"

Francia pide que Israel ponga fin a la ofensiva militar contra Gaza y que se permita la entrada de ayuda humanitaria.

Ataques en la Franja de Gaza Foto: CC
Andrea Torrente

17 Septiembre 2025 12:06 (hace 8 horas)

Hoy, miércoles 17 de septiembre, el Gobierno francés ha condenado la manera de actuar del Ejército de Israel contra la ciudad de Gaza, así como las intenciones de destruir toda la región gazatí. Además, afirma que es "una campaña destructiva que no tiene lógica militar".

Vídeos Los Replicantes

Francia pide el fin de la guerra contra Gaza

El Ministerio de Exteriores de Francia se ha pronunciado: "Francia pide a Israel que ponga fin a esta campaña destructiva, que ya no tiene ninguna lógica militar, y a reanudar lo antes posible las negociaciones con vistas a un alto el fuego y la liberación de todos los rehenes", también indica que por culpa de los ataques más de 300.000 personas han tenido que desplazarse forzosamente, pero que aún quedan más de 600.000 habitantes.

Las autoridades francesas han seguido destacando que la situación ha alcanzado una "gravedad extrema" ante la hambruna y la ausencia de bienes de primera necesidad. Motivos por los que piden a Israel que "retire inmediatamente todas las restricciones impuestas a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza para permitir su envío inmediato, masivo y sin trabas".

Israel sigue con intenciones de destruir la ciudad de Gaza y ha emitido órdenes para evacuar al más de un millón de gazatíes que siguen en sus hogares. Desde que empezó la ofensiva, en octubre de 2023, han muerto casi 65.000 palestinos, según han informado las autoridades gazatíes. Mientras, el mundo sigue denunciando el bloqueo de las ayudas en Gaza.

