La ONU pone nombre a la situación en Gaza: "Genocidio"

La COI ha garantizado que la situación en Gaza cumple con un acto genocida y acusa a Benjamin Netanyahu.

Desplazamiento forzoso de los residentes de Gaza Foto: CC
Andrea Torrente

16 Septiembre 2025 12:25 (hace 9 horas)

Naciones Unidas ha realizado una investigación y ha acusado al Ejército israelí de realizar un genocidio en Gaza con el fin de matar a los palestinos que allí viven, también ha culpado al primer ministro por promover y permitir estas acciones.

Según ha informado el Ministerio de Exteriores, Israel se ha pronunciado ante esta investigación: "Israel rechaza categóricamente este informe sesgado y mentiroso y pide la disolución inmediata de esta comisión de investigación".

La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, COI, no actúa como portavoz del organismo mundial, pero se han encargado de investigar la situación en Gaza. La comisión ha sido objeto de duras críticas por parte de Israel. Navi Pillay, jefa de la comisión, a pesar de las objeciones lo tiene claro: "Se está produciendo un genocidio en Gaza".

Datos de la investigación

La comisión encargada de investigar los sucesos en Gaza ha publicado un informe, donde se contabilizan casi 65.000 personas muertas en Gaza desde que empezó la guerra. Estos datos han sido recogidos por el Ministerio de Salud de Gaza.

La mayoría de los gazatíes han sido desplazados mínimo una vez de sus hogares y, ahora, se están produciendo desplazamientos masivos ante la amenaza de Israel de tomar el control de la ciudad entera, por su parte la ONU ha asegurado que hay una situación de hambruna.

La COI ha concluido que la situación en Gaza se trata de un genocidio porque desde que empezó la guerra, en octubre de 2023 con Hamas, Israel ha cometido "cuatro de los cinco actos genocidas", la COI se ha basado en la Convención sobre el Genocidio de 1948.

Dentro de estos cuatro actos genocidas se encuentran: "matar a miembros del grupo, causar daños físicos o mentales graves a miembros del grupo, someter deliberadamente al grupo a condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física, total o parcial, e imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo".

Los investigadores de la COI incluyen una explicación donde indican que estos actos genocidas "se cometieron con la intención de destruir a los palestinos de la Franja de Gaza como grupo".

El informe acaba con la última conclusión y es que Isaac Herzog, presidente israelí; Benjamin Netanyahu, primer ministro; y Yoav Gallant, exministro de Defensa: "Incitaron a cometer un genocidio y que las autoridades israelíes no tomaron medidas contra ellos para castigar esta incitación".

