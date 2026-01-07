La Oreja de Van Gogh rompe su silencio tras la vuelta de Amaia Montero: "Cabezota"

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh tras la salida de Leire Martínez ha causado gran expectación. La banda ha cerrado 2025 con el estreno oficial de su primer single con Montero, 'Todos estamos bailando la misma canción', que vio la luz en el especial de Nochevieja de La 1 de RTVE.

El primer reencuentro de la banda terminó logrando una fuerte repercusión en redes sociales, incluyendo frases como "yo creo en Dios a mi manera" y con un look de Amaia Montero que terminó siendo meme comparándola con una palomita gigante.

Después de conocer todas las reacciones que ha obtenido el nuevo lanzamiento viral de La Oreja de Van Gogh, el grupo ha querido emitir un comunicado sobre la vuelta de Amaia Montero al grupo.

"Esta de aquí parece una chica normal tirando a bajita, pero ahí dentro cabe un universo entero. Y esos dos ojitos de gata son en realidad un par de ventanas al lugar donde ocurre la magia: hay más melodías en esa cabeza que las que nadie pueda inventar en diez días", ha escrito la banda.

El escrito, que está firmado por todos los integrantes de La Oreja de Van Gogh, prosigue: "Si de verdad quieres sentir lo que es conectar con alguien la nivel más profundo y reírte sin darte cuenta, tienes que pasar un rato con ella. Debería de ser una asignatura obligatoria para todos en esta vida".

"Cabezota como ella sola"

El mensaje afirma que Amaia Montero es "cabezota como ella sola" y que "tiene un carácter más complicado que verle la sombra al viento". "Sin embargo, tiene un corazón gigante y de gominola. Retomamos el camino exactamente donde lo dejamos sin tener claro cuál es el destino, pero ¿sabes qué? Nos importa un comino mientras sea contigo".

Los tres integrantes de la banda, incluyendo la nueva vocalista del grupo, han terminado este mensaje, que en realidad está dedicado a su cantante, firmando de este modo: "Te queremos mucho, Amaia Montero Saldias". El escrito está acompañado de su tema 'Tan guapa', del disco 'El planeta imaginario'.