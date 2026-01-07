Los Replicantes
Buscar

Música

La Oreja de Van Gogh rompe su silencio tras la vuelta de Amaia Montero: "Cabezota"

El regreso de Amaia Montero ha estado copado de memes y reacciones en redes sociales por una gran expectación.

La Oreja de Van Gogh rompe su silencio tras la vuelta de Amaia Montero: "Cabezota"
Regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh Foto: .
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

07 Enero 2026 12:05 (hace 6 horas)

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh tras la salida de Leire Martínez ha causado gran expectación. La banda ha cerrado 2025 con el estreno oficial de su primer single con Montero, 'Todos estamos bailando la misma canción', que vio la luz en el especial de Nochevieja de La 1 de RTVE.

Vídeos Los Replicantes

El primer reencuentro de la banda terminó logrando una fuerte repercusión en redes sociales, incluyendo frases como "yo creo en Dios a mi manera" y con un look de Amaia Montero que terminó siendo meme comparándola con una palomita gigante.

Después de conocer todas las reacciones que ha obtenido el nuevo lanzamiento viral de La Oreja de Van Gogh, el grupo ha querido emitir un comunicado sobre la vuelta de Amaia Montero al grupo.

"Esta de aquí parece una chica normal tirando a bajita, pero ahí dentro cabe un universo entero. Y esos dos ojitos de gata son en realidad un par de ventanas al lugar donde ocurre la magia: hay más melodías en esa cabeza que las que nadie pueda inventar en diez días", ha escrito la banda.

El escrito, que está firmado por todos los integrantes de La Oreja de Van Gogh, prosigue: "Si de verdad quieres sentir lo que es conectar con alguien la nivel más profundo y reírte sin darte cuenta, tienes que pasar un rato con ella. Debería de ser una asignatura obligatoria para todos en esta vida".

"Cabezota como ella sola"

El mensaje afirma que Amaia Montero es "cabezota como ella sola" y que "tiene un carácter más complicado que verle la sombra al viento". "Sin embargo, tiene un corazón gigante y de gominola. Retomamos el camino exactamente donde lo dejamos sin tener claro cuál es el destino, pero ¿sabes qué? Nos importa un comino mientras sea contigo".

Los tres integrantes de la banda, incluyendo la nueva vocalista del grupo, han terminado este mensaje, que en realidad está dedicado a su cantante, firmando de este modo: "Te queremos mucho, Amaia Montero Saldias". El escrito está acompañado de su tema 'Tan guapa', del disco 'El planeta imaginario'.

Lo más compartido

  1. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  2. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  3. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  4. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  5. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  6. El juez ordena prisión para José Luis Ábalos
  7. El infierno de Antonia Dell'Atte: "Pensaba en cómo decir que estaba con un maltratador"
  8. Las curiosas teorías sobre el origen del 'Black Friday': triunfo y llegada a España
  9. Quién es Juanfran Pérez Llorca: investido nuevo presidente de la Generalitat Valenciana
  10. Sacan al okupa que vivía en la casa en la que Rosario y Alfonso mataron a Asunta Basterra
Artículos relacionados
Por qué Amaia Montero se fue de La Oreja de Van Gogh: así abandonó el grupo

Por qué Amaia Montero se fue de La Oreja de Van Gogh: así abandonó el grupo

Por qué Amaia Montero y Leire Martínez (La Oreja de Van Gogh) rechazan cantar juntas

Por qué Amaia Montero y Leire Martínez (La Oreja de Van Gogh) rechazan cantar juntas

Amaia Montero se pronuncia por primera vez tras anunciar su vuelta a La Oreja de Van Gogh

Amaia Montero se pronuncia por primera vez tras anunciar su vuelta a La Oreja de Van Gogh

Sale a la luz la primera canción de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh: los detalles

Sale a la luz la primera canción de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh: los detalles

Contenidos que te pueden interesar
Muere la influencer Yulia Burtseva tras una cirugía estética a los 38 años

Muere la influencer Yulia Burtseva tras una cirugía estética a los 38 años

Qué hago con las etiquetas de los paquetes de mi compra online: alerta Policía Nacional

Qué hago con las etiquetas de los paquetes de mi compra online: alerta Policía Nacional

En libertad Sinéad Kavanagh: luchadora de MMA acusada de agredir a su mujer en Canarias

En libertad Sinéad Kavanagh: luchadora de MMA acusada de agredir a su mujer en Canarias

Baliza V16: la Guardia Civil alerta del nuevo timo de la grúa pirata

Baliza V16: la Guardia Civil alerta del nuevo timo de la grúa pirata

Todos los autobuses de EMT y Bicimad serán gratis en enero de 2026

Todos los autobuses de EMT y Bicimad serán gratis en enero de 2026

Alerta alimentaria: retiran estos condimentos del supermercado por riesgo de intoxicación

Alerta alimentaria: retiran estos condimentos del supermercado por riesgo de intoxicación

Nueva imagen RTVE: cambio de mosca de La 1, La 2, 24H, Clan, Teledeporte y La2CAT

Nueva imagen RTVE: cambio de mosca de La 1, La 2, 24H, Clan, Teledeporte y La2CAT

Muere en pleno directo el influencer catalán Sergio Jiménez: un reto de alcohol y droga

Muere en pleno directo el influencer catalán Sergio Jiménez: un reto de alcohol y droga