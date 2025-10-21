Por qué Amaia Montero se fue de La Oreja de Van Gogh: así abandonó el grupo

Amaia Montero, vocalista de La Oreja de Van Gogh, decidió separarse de la banda hace más de 17 años. Un grupo que empezó a sonar en 1996 y que junto a ella estaban: Pablo Benegas, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde. Ahora, cuatro de los cinco músicos se vuelven a juntar, olvidando los motivos por los que Amaia se alejó hace casi dos décadas.

Los primeros años, cuando estaban los cinco juntos, ya empezaron a despegar con gran éxito con temas como 'Rosas' o 'Jueves' que les hizo conseguir discos multiplatino, giras internacionales y reconocimiento por su estilo pop emotivo. Amaia era muy querida y no solo por su voz, sino también por su sensibilidad y la identificación que el público sentía con ella.

En 2007, la artista anunció su retirada de la banda para empezar una carrera en solitario. "Hemos sentido mucha tristeza, no solo por los motivos musicales evidentes, sino también por todos los años y experiencias vividas y por vivir. Aunque quisiéramos que Amaia siguiera con nosotros, le deseamos toda la suerte del mundo en la nueva etapa que ha decidido tomar", comentaba el resto de integrantes.

¿Cuáles fueron los motivos que le llevaron a tomar esta decisión?

Se ha especulado que la cantante y Pablo, el guitarrista, habían tenido varios problemas protagonizando momentos tensos y que este habría sido el motivo de la separación. En cambio, la propia Montero negó todo esto en 2015.

En una entrevista realizada por Risto Mejide, la artista comentaba: "Son muchas cosas las que ocurren y en el fondo ninguna. En ningún caso fue por un enfado con Pablo, además es que no sé por qué de repente Pablo. Fueron circunstancias, no un momento concreto, llevábamos mucho tiempo juntos, crecimos juntos. Crecimos de verdad, porque era una situación en la que estábamos muy expuestos, algo anormal para personas de nuestra edad. Pasamos de la Universidad a todo eso que nos pasó en solo un año. Creo que llegó un punto en el que en todas las relaciones hay un punto de inflexión".

Montero explicó que le hizo tomar esta decisión: "Quizá los años, quizá que evolucionamos hacia lugares distintos, queríamos cosas distintas. No fue un día... La convivencia, que es dificilísima". También quiso añadir que "yo era... No como una hermana pequeña, pero sí una chica entre chicos".

¿Cómo ha afectado su vuelta?

Amaia Montero vuelve a la banda después de un año de la salida de Leire Martínez, la que ha sido vocalista todos estos años. Con la noticia de la llegada de la cantante inicial ha surgido una nueva polémica y es la salida de otro componente, el guitarrita Pablo Benegas: "No dejo el grupo, pero no les voy a acompañar en esta etapa". La etapa en la que no participará será en la gira de 2026, en la que vuelve como vocalista principal Amaia Montero.

La banda publicó que "Pablo, por su parte, aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales que por supuesto seguiremos de cerca. Hasta que volvamos a encontrarnos le deseamos todo lo mejor".

La noticia de la vuelta de Montero no ha sido bien acogida por todos. "Soñábamos con una colaboración, y aunque la deseábamos intensamente, la manera en que esta se ejecutó no está alineada con nuestros valores", afirma uno de los clubes de fans que ya se ha disuelto.

Este club era Los Goonies que han seguido escribiendo: "Los Goonies decide poner fin a una etapa, mas no a un sentimiento, porque nuestro valor de unión y de lealtad no coincide con el camino y las decisiones que LODVG ha decidido tomar, pero sí con la familia que hemos formado".

Dan las gracias a los integrantes, menos a Amaia Montero: "Agradecemos a Xabi, Pablo, Álvaro y Haritz por habernos hecho soñar, reír, cantar y hasta llorar. Por habernos presentado a una persona tan importante, alguien que llegó a darnos luz y esperanza justo cuando más lo necesitábamos: ahora Leire es parte de esta familia".

Los Goonies no han sido los únicos, LOVG Letras y El Viaje de Copperpot Fan Club también han manifestado su desacuerdo con algunos de los comportamientos de los integrantes del grupo.

"Sabemos que, más allá del arte, La Oreja de Van Gogh es también un proyecto profesional que debe tomar decisiones dentro de la industria musical. Respetamos esa realidad, aunque lamentamos que algunas formas hayan carecido del agradecimiento y los valores que siempre apreciamos. Agradecemos profundamente cada canción, cada frase que nos llegó al corazón y cada concierto que nos hizo cantar. En LOVG Letras decidimos dar un paso al costado. [...] A veces, despedirse también es la manera más coherente de honrar lo que se amó".

Por su parte, El Viaje de Copperpot Fan Club, aclara: "Aunque esto es un final en este espacio, seguiremos viviendo de otra forma la música que nos ha acompañado. Esto no tiene nada que ver con Amaia ni con Leire, simplemente no sabemos qué sentir ni cómo sobrellevarlo".