Sale a la luz la primera canción de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh: los detalles

Confirmado el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. La salida de Leire Martínez y la vuelta a los escenarios de la primera vocalista derivó en un anuncio de regreso del grupo original, incluyendo una gira por todo el país que arrancará en 2026.

Pero ahora llega un momento clave. La Oreja de Van Gogh se prepara para estrenar su primera canción con Amaia Montero, que verá la luz el 31 de diciembre de 2025, en el espacial de Nochevieja que prepara RTVE en La 1 y que se emitirá desde las 23:30 horas.

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ha impactado a sus seguidores .

Este es un regreso muy esperado, especialmente para los seguidores de La Oreja de Van Gogh. La banda estrenará su primera canción con Amaia Montero en los últimos 18 años, siendo todo un hito en su trayectoria.

Así es el nuevo single de Amaia Montero con La Oreja de Vang Gogh: el primero en 18 años

La Oreja de Van Gogh presentará su esperado nuevo single en exclusiva mundial desde el Palacio Miramar de San Sebastián, ante la bahía de La Concha. Desde este enclave privilegiado se vivirá el esperado reencuentro oficial del grupo, que tanto esperaban sus seguidores.

El grupo realizará en ese momento la primera aparición pública en su conjunto, desde que anunciaron el regreso con Amaia Montero como vocalista principal y después de casi 18 años de ausencia.

El grupo se encuentra en un buen momento, siendo el primero en España que logra superar los 17 millones de oyentes mensuales en Spotify, situándose entre los más escuchados a nivel nacional e internacional. Además, lograron vender casi 500.000 entradas para su próxima gira, 'Tantas cosas que contar Tour 2026', en tan solo 24 horas.

Un especial de altura

El regreso de La Oreja de Van Gogh en La 1 de RTVE formará parte de un especial con invitados de primera categoría. El Ente público ha contado con estrellas musicales de primer nivel, ya que antes de las uvas cantarán Nicki Nicole, Lola Índigo, Amaia y Ana Torroja.

Los artistas realizarán sus actuaciones desde enclaves destacados de Madrid, Granada o Pedraza, entre otras localidades. Además, el Pirulí será el epicentro de un gran programa para celebrar el 70º aniversario de TVE.

Los invitados convertirán los lugares en un universo propio dentro de un viaje de fin de año en el que se abrirán las puertas de la Casa de la Música para celebrar la entrada al 2026. Este especial de Nochevieja estará abierto a todos los públicos y espera ser un lugar de diversidad, fusión y celebración de la música.