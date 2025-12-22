Los Replicantes
Buscar

Música

Sale a la luz la primera canción de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh: los detalles

El esperado regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ya tiene un primer single tras 18 años de ausencia.

Sale a la luz la primera canción de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh: los detalles
La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero Foto: Ayuntamiento de A Coruña
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

22 Diciembre 2025 12:45 (hace 9 horas)

Confirmado el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. La salida de Leire Martínez y la vuelta a los escenarios de la primera vocalista derivó en un anuncio de regreso del grupo original, incluyendo una gira por todo el país que arrancará en 2026.

Vídeos Los Replicantes

Pero ahora llega un momento clave. La Oreja de Van Gogh se prepara para estrenar su primera canción con Amaia Montero, que verá la luz el 31 de diciembre de 2025, en el espacial de Nochevieja que prepara RTVE en La 1 y que se emitirá desde las 23:30 horas.

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ha impactado a sus seguidores
El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ha impactado a sus seguidores .

Este es un regreso muy esperado, especialmente para los seguidores de La Oreja de Van Gogh. La banda estrenará su primera canción con Amaia Montero en los últimos 18 años, siendo todo un hito en su trayectoria.

Así es el nuevo single de Amaia Montero con La Oreja de Vang Gogh: el primero en 18 años

La Oreja de Van Gogh presentará su esperado nuevo single en exclusiva mundial desde el Palacio Miramar de San Sebastián, ante la bahía de La Concha. Desde este enclave privilegiado se vivirá el esperado reencuentro oficial del grupo, que tanto esperaban sus seguidores.

El grupo realizará en ese momento la primera aparición pública en su conjunto, desde que anunciaron el regreso con Amaia Montero como vocalista principal y después de casi 18 años de ausencia.

El grupo se encuentra en un buen momento, siendo el primero en España que logra superar los 17 millones de oyentes mensuales en Spotify, situándose entre los más escuchados a nivel nacional e internacional. Además, lograron vender casi 500.000 entradas para su próxima gira, 'Tantas cosas que contar Tour 2026', en tan solo 24 horas.

Un especial de altura

El regreso de La Oreja de Van Gogh en La 1 de RTVE formará parte de un especial con invitados de primera categoría. El Ente público ha contado con estrellas musicales de primer nivel, ya que antes de las uvas cantarán Nicki Nicole, Lola Índigo, Amaia y Ana Torroja.

Los artistas realizarán sus actuaciones desde enclaves destacados de Madrid, Granada o Pedraza, entre otras localidades. Además, el Pirulí será el epicentro de un gran programa para celebrar el 70º aniversario de TVE.

Los invitados convertirán los lugares en un universo propio dentro de un viaje de fin de año en el que se abrirán las puertas de la Casa de la Música para celebrar la entrada al 2026. Este especial de Nochevieja estará abierto a todos los públicos y espera ser un lugar de diversidad, fusión y celebración de la música.

Lo más compartido

  1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  2. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  3. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  4. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  5. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  6. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. ¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?
Artículos relacionados
Por qué Amaia Montero se fue de La Oreja de Van Gogh: así abandonó el grupo

Por qué Amaia Montero se fue de La Oreja de Van Gogh: así abandonó el grupo

Por qué Amaia Montero y Leire Martínez (La Oreja de Van Gogh) rechazan cantar juntas

Por qué Amaia Montero y Leire Martínez (La Oreja de Van Gogh) rechazan cantar juntas

Las 10 mejores canciones para recordar a La Oreja de Van Gogh de Leire Martínez

Las 10 mejores canciones para recordar a La Oreja de Van Gogh de Leire Martínez

Amaia Montero se pronuncia por primera vez tras anunciar su vuelta a La Oreja de Van Gogh

Amaia Montero se pronuncia por primera vez tras anunciar su vuelta a La Oreja de Van Gogh

Contenidos que te pueden interesar
Ni Madrid ni Andalucía: esta es la comunidad que gasta más dinero per cápita en Lotería

Ni Madrid ni Andalucía: esta es la comunidad que gasta más dinero per cápita en Lotería

Alerta alimentaria: retiran esta bollería del supermercado

Alerta alimentaria: retiran esta bollería del supermercado

Adiós El Corte Inglés, Carrefour y DIA: sus nuevos modelos de supermercados

Adiós El Corte Inglés, Carrefour y DIA: sus nuevos modelos de supermercados

Salen a la luz los cuatro países que Donald Trump quiere expulsar de la Unión Europea

Salen a la luz los cuatro países que Donald Trump quiere expulsar de la Unión Europea

Confirmado por la OCU: estos son los mejores turrones del supermercado

Confirmado por la OCU: estos son los mejores turrones del supermercado

Muere el novio de la influencer Manuela Ochoa poco después de comprometerse

Muere el novio de la influencer Manuela Ochoa poco después de comprometerse

Comprobar Lotería Sorteo El Gordo de Navidad: así puedes saber si tu número está premiado

Comprobar Lotería Sorteo El Gordo de Navidad: así puedes saber si tu número está premiado

Quién es Milagros Tolón: la nueva ministra de Educación que sustituye a Pilar Alegría

Quién es Milagros Tolón: la nueva ministra de Educación que sustituye a Pilar Alegría