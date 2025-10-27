Amaia Montero se pronuncia por primera vez tras anunciar su vuelta a La Oreja de Van Gogh

Después de estar casi dos décadas sin formar parte del grupo: Amaia Montero ha vuelto. La cantante decidió abandonar a La Oreja de Van Gogh en 2007 y empezar su carrera en solitario. Ahora, será una más en la banda y en 2026 la veremos junto a sus compañeros en una gira de conciertos que realizarán por distintas ciudades españolas.

Esta incorporación ha desatado la polémica entre las vocalistas del grupo, ya que la llegada de Amaia llega justo un año después de que Leire Martínez se fuera de la banda. Pablo Benegas, guitarrista, es otra de las bajas que ha confirmado que no estará en la gira de 2026 y que abandona La Oreja de Van Gogh temporalmente.

Palabras de Amaia Montero

El regreso de Amaia también ha generado mucho revuelo entre sus fans, tanto para bien como para mal. Sin embargo, la venta de entradas está siendo todo un éxito. No habíamos conocido la opinión de la propia cantante, hasta ahora. Montero ha querido lanzar un mensaje a través de su perfil de Intagram.

La cantante habla de oportunidades y en un extenso mensaje expresa: "Dicen que las oportunidades sólo pasan una vez. Que si no las atrapas, ya no vuelven. Pero la vida me ha enseñado todo lo contrario: las oportunidades son tantas como las que tú te permitas. Las oportunidades nacen cuando decides que mereces otra. Cuando eliges ponerte en pie y seguir. Cuando te levantas de nuevo".

Montero también ha querido hacer referencia a los años pasados llenos de malos momentos: "Durante seis años pensé muchas veces que no podría más, que no lo conseguiría, quizás porque en realidad ya no quería conseguir nada. Empecé entonces a deshacerme de la idea de mí para ser yo. No es un camino fácil, no es cómodo ni agradable pero sí muy real. Cuando te buscas auténticamente es letal tanto que no vuelves a ser la misma porque tienes que despedirte de una parte de ti para que nazca otra. De esto va la vida, de ir construyéndose, de irse para volver a ser; de alejarse del ruido para volver a escuchar. La vida va de agradecer".

Después de estas últimas palabras, la vocalista da las gracias: "Por eso os agradezco a tod@s todo el cariño que he recibido estos días. Estoy conmovida por esas entradas que vuelan y por ese público que me hace sentir que estoy en casa, el que me ha estado esperando".

Además, Montero concluye haciendo alusión a sus compañeros, a sus hermanos: "He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia. Hoy quiero celebrar que seguimos creyendo con la ilusión intacta, que aún nos queda mucho por vivir y que seguimos aquí: JUNTOS".