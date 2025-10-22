Por qué Amaia Montero y Leire Martínez (La Oreja de Van Gogh) rechazan cantar juntas

La vuelta oficial de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ha causado gran expectación entre los seguidores del grupo. Las especulaciones se habían sucedido durante el último año, tras confirmar la vuelta a la música de la cantante y, después, la abrupta salida de la vocalista Leire Martínez.

El grupo se prepara ahora para una gira que arrancará en 2026 y que implicará diversas actuaciones del conjunto por los lugares más emblemáticos del país. En esta gira no estará presente Leire Martínez, que ha evidenciado su desacuerdo con el modo en el que abandonó el conjunto musical.

En este contexto, surgen dudas sobre el motivo por el que nunca se ha podido ver una actuación en el que Amaia Montero y Leire Martínez compartiesen un escenario. Una escena que podría haber gustado a multitud de seguidores de La Oreja de Van Gogh.

Sin una "relación normalizada"

Los comentarios que ha despertado el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh se han mantenido en la línea de los últimos años. Los medios y muchos seguidores han comparado en todo momento las etapas del grupo en las que participaba cada vocalista.

"Lo único que ha conseguido es que no haya una relación normalizada entre nosotras", ha confesado Leire Martínez en declaraciones a Mediaset. La cantante no ha dudado en abordar los comentarios que han surgido durante los últimos meses, aunque ha querido aclarar que "no rivaliza con nadie".

En todo caso, Leire Martínez ha reconocido que llegó al grupo con la exigencia de cumplir fuertes expectativas y que, por este motivo, se sintió insegura al situarse como vocalista de La Oreja de Van Gogh: "Amaia consiguió cosas maravillosas y dejó el listón alto no, lo siguiente".

Después de la tensión que han generado las comparaciones de ambas etapas en el grupo y una rivalidad impuesta desde la opinión pública, Leire reconoce en todo caso que "nunca hemos sido amigas", pero sí se reconoce como "compañera" a la que tiene "profunda admiración".