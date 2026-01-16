Julio Iglesias rompe su silencio con un comunicado ante las acusaciones de agresión sexual

El cantante Julio Iglesias rompe su silencio por primera vez con un comunicado oficial en redes sociales ante las acusaciones de dos ex empleadas de haber cometido presuntos delitos de agresión sexual y trata de personas.

Unas acusaciones que han sido desveladas en una investigación conjunta de elDiario y Univisión. Por este motivo, la Fiscalía ya está analizando todas las declaraciones, se ha concedido trato de testigo protegido a las denunciantes y se plantea la apertura de una causa en España.

Hasta ahora, Julio Iglesias había permanecido en completo silencio y no se había pronunciado oficialmente. Tan solo habían trascendido algunos comentarios de su entorno, pero el cantante ahora ha emitido un comunicado oficial en Instagram.

"Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer"

En un comunicado con su firma, el cantante Julio Iglesias se pronuncia "con profundo pesar" a las acusaciones que han circulado durante los últimos días. "Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan gran tristeza", ha declarado.

El cantante se presenta como una víctima de las denunciantes al expresar que "nunca había sentido tanta maldad", pero se ha mostrado dispuesto a defenderse en la causa: "Aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grande".

"No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas", ha zanjado su escrito el cantante Julio Iglesias.

El intérprete está dispuesto a defenderse en los tribunales y, para ello, ha elegido al ex magistrado José Antonio Choclán, que ya gestionó las defensas de otros conocidos como el comisionista Víctor de Aldama, Cristiano Ronaldo o Corinna Larsen.