Los Replicantes
Buscar

Noticias

Julio Iglesias rompe su silencio con un comunicado ante las acusaciones de agresión sexual

El cantante lanza un comunicado firmado con su puño y letra en sus perfiles en redes para pronunciarse sobre las acusaciones de dos ex empleadas.

Julio Iglesias rompe su silencio con un comunicado ante las acusaciones de agresión sexual
El cantante Julio Iglesias Foto: Captura
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

16 Enero 2026 07:54 (hace 4 horas)

El cantante Julio Iglesias rompe su silencio por primera vez con un comunicado oficial en redes sociales ante las acusaciones de dos ex empleadas de haber cometido presuntos delitos de agresión sexual y trata de personas.

Vídeos Los Replicantes

Unas acusaciones que han sido desveladas en una investigación conjunta de elDiario y Univisión. Por este motivo, la Fiscalía ya está analizando todas las declaraciones, se ha concedido trato de testigo protegido a las denunciantes y se plantea la apertura de una causa en España.

Hasta ahora, Julio Iglesias había permanecido en completo silencio y no se había pronunciado oficialmente. Tan solo habían trascendido algunos comentarios de su entorno, pero el cantante ahora ha emitido un comunicado oficial en Instagram.

"Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer"

En un comunicado con su firma, el cantante Julio Iglesias se pronuncia "con profundo pesar" a las acusaciones que han circulado durante los últimos días. "Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan gran tristeza", ha declarado.

El cantante se presenta como una víctima de las denunciantes al expresar que "nunca había sentido tanta maldad", pero se ha mostrado dispuesto a defenderse en la causa: "Aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grande".

"No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas", ha zanjado su escrito el cantante Julio Iglesias.

El intérprete está dispuesto a defenderse en los tribunales y, para ello, ha elegido al ex magistrado José Antonio Choclán, que ya gestionó las defensas de otros conocidos como el comisionista Víctor de Aldama, Cristiano Ronaldo o Corinna Larsen.

Lo más compartido

  1. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  2. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  3. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  4. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
Artículos relacionados
Sale a la luz un brutal vídeo de Julio Iglesias tras las denuncias de agresión sexual

Sale a la luz un brutal vídeo de Julio Iglesias tras las denuncias de agresión sexual

Julio Iglesias rompe su silencio: reveladora reacción a las denuncias de agresión sexual

Julio Iglesias rompe su silencio: reveladora reacción a las denuncias de agresión sexual

Quién es Miranda Rijnsburger, esposa de Julio Iglesias: su papel en plena polémica

Quién es Miranda Rijnsburger, esposa de Julio Iglesias: su papel en plena polémica

El ex fotógrafo de Julio Iglesias rompe su silencio: "Toda la porquería a su alrededor"

El ex fotógrafo de Julio Iglesias rompe su silencio: "Toda la porquería a su alrededor"

Contenidos que te pueden interesar
Golpe a Hazte Oír: por qué la Fiscalía rechaza su demanda contra Zapatero por narcotráfico

Golpe a Hazte Oír: por qué la Fiscalía rechaza su demanda contra Zapatero por narcotráfico

Adiós El Corte Inglés: cierra y reforma este histórico centro comercial de Madrid

Adiós El Corte Inglés: cierra y reforma este histórico centro comercial de Madrid

Julio Iglesias rompe su silencio con un comunicado ante las acusaciones de agresión sexual

Julio Iglesias rompe su silencio con un comunicado ante las acusaciones de agresión sexual

Muere la influencer Sara Bennet tras anunciar su fallecimiento a los 39 años

Muere la influencer Sara Bennet tras anunciar su fallecimiento a los 39 años

El ex fotógrafo de Julio Iglesias rompe su silencio: "Toda la porquería a su alrededor"

El ex fotógrafo de Julio Iglesias rompe su silencio: "Toda la porquería a su alrededor"

Ni Juguettos ni El Corte Inglés: la juguetería que cierra en estas provincias de España

Ni Juguettos ni El Corte Inglés: la juguetería que cierra en estas provincias de España

El jugador de hockey Jesse Kortuem se declara gay inspirado por 'Más que rivales'

El jugador de hockey Jesse Kortuem se declara gay inspirado por 'Más que rivales'

Caos ferroviario: incidencias en la alta velocidad Madrid-Barcelona por una catenaria

Caos ferroviario: incidencias en la alta velocidad Madrid-Barcelona por una catenaria