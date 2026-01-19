Los Replicantes
Julio Iglesias pide el archivo de la causa por agresión sexual: sus alegaciones

El cantante Julio Iglesias se dirige a los tribunales españoles y reclama que se ponga fin a la causa abierta en su contra.

El cantante Julio Iglesias Foto: CC
Adrián Parrondo

19 Enero 2026 10:27 (hace 7 horas)

El cantante Julio Iglesias ha pedido el archivo de la causa abierta contra él por presuntos casos de agresión sexual y trata contra sus ex empleadas. En un escrito remitido a los tribunales, afirma que la Fiscalía de la Audiencia Nacional no es competente para investigar estos hechos porque ocurrieron en el extranjero en 2021.

El artista presenta así este escrito para personarse en la causa que analiza el ministerio público antes de decidir si España puede hacerse cargo de la investigación. Su abogado, José Antonio Choclán, afirma que permitir una causa por agresión sexual cometida en el extranjero y con víctimas sin nacionalidad española daría derechos a las denunciantes a "buscar el fuero que le sea más conveniente", sobre todo cuando "este fuero es el que mayor perjuicio" le produce por el "daño reputaciones más intenso" que se produce en España.

El cantante Julio Iglesias reclama el archivo de la causa por agresión sexual
El cantante Julio Iglesias reclama el archivo de la causa por agresión sexual CC

La denuncia contra el cantante Julio Iglesias se interpuso el pasado 5 de enero con el apoyo de la organización internacional Women's Link Worlwide. Esta asociación aprecia delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, delitos contra la libertad y la indemnidad sexual como acoso y un delito de lesiones y contra los derechos de los trabajadores.

El relato de las ex empleadas de Julio Iglesias

El caso salió a la luz a raíz de una investigación conjunta de elDiario y Univisión. En ella, se recogía el relato de las denunciantes, que trabajaron como empleadas de Julio Iglesias, y que presuntamente les obligaba a pasar exámenes ginecológicos para trabajar en su vivienda, las llevaba a su cuarto por las noches y las obligaba, con la ayuda de otra empleada doméstica, a realizar prácticas sexuales que no deseaban.

El cantante quiere ahora tener acceso completo a la denuncia, a pesar de que se trata de un procedimiento preprocesal, ya que está solo en fase de análisis de la competencia de los tribunales españoles antes de la apertura de una investigación.

