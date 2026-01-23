La Fiscalía archiva la investigación contra Julio Iglesias

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la investigación preprocesal abierta contra el cantante Julio Iglesias. Señala en su escrito que los tribunales españoles no son competente para abordar la denuncia de dos ex empleadas, que le acusan de delitos de agresión sexual y trata de seres humanos.

"Hay una falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto una falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados", señala la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez.

El escrito, de siete páginas, destaca que el Ministerio Público no tiene constancia de que las autoridades de República Dominicana y Bahamas hayan renunciado a "ejercer su jurisdicción o se encuentren imposibilitadas para hacerlo".

Además, se reseña que se cumplen condiciones que dificultan la apertura de la causa: que los hechos denunciados habrían ocurrido en el extranjero, con denunciantes sin ciudadanía española y que ni siquiera residen en el país o mantienen su "centro de vida" en España, y que "ni han viajado" con el artista a España.

Una denuncia

Las diligencias se abrieron ante la denuncia de la organización Women's Link Worldwide, en nombre de dos ex empleadas que rechazaban acudir a la justicia de República Dominicana y Bahamas.

En su caso, afirmaban que optarían por España porque "tiene unas leyes de protección contra la trata y contra las violencias de género, a través de los tratados internacionales de los que es parte y de su desarrollo legislativo, que pueden dar acceso a la justicia a estas mujeres". La asociación se aferraba a la nacionalidad española de Julio Iglesias para que la Audiencia Nacional abriera el caso.

Una ex empleada del servicio doméstico denunció haber sido presionada para mantener relaciones sexuales con el intérprete. Por su parte, una fisioterapeuta contó que había sufrido tocamientos. Ambas afirmaron que recibían insultos durante su jornada laboral, según una investigación conjunta de elDiario y Univisión.

El cantante Julio Iglesias ha negado en todo momento las acusaciones. El intérprete está siendo defendido por uno de los abogados penalistas más influyentes de Espala, el magistrado José Antonio Choclán, para contrarrestar la ofensiva judicial en su contra.

Esta decisión, en todo caso, no cierra la puerta a una investigación judicial contra el cantante Julio Iglesias. La asociación podrá seguir acudiendo a los tribunales, aunque ahora no contará con el apoyo de la Fiscalía.