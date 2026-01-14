Los Replicantes
Buscar

Política

Pablo Iglesias denuncia un ataque contra la Taberna Garibaldi: "Nuevos nazis"

El fundador de Podemos y ex vicepresidente Pablo Iglesias considera que se trata de una agresión con tintes políticos.

Pablo Iglesias denuncia un ataque contra la Taberna Garibaldi: "Nuevos nazis"
El ex vicepresidente del Gobierno y dueño de la Taberna Garibaldi, Pablo Iglesias, y una agresión a su local Foto: CC | Instagram @taberna.garibaldi (Los Replicantes)
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

14 Enero 2026 17:35 (hace 7 horas)

El director de Canal Red y ex vicepresidente del Gobierno de España, Pablo Iglesias, ha denunciado un ataque contra su bar en Lavapiés, Taberna Garibaldi, del que ha responsabilizado a la ultraderecha.

Vídeos Los Replicantes

"Los nazis señalaban los locales judíos y reventaban los escaparates de sus tiendas. Hoy los sionistas intentan hacer lo mismo con los espacios antifascistas. Apedrear la Taberna Garibaldi y pegar a un trabajador es el modus operandi de estos nuevos nazis", denuncia en la red social X Pablo Iglesias.

La agresión se produjo el pasado martes, 13 de enero, cuando un individuo irrumpió durante la tarde, armado con una llave inglesa, para romper la cristalera, lanzar piedras y atacar a uno de los camareros.

Según ha explicado Pablo Iglesias, el autor de esta agresión contra la Taberna Garibaldi fue reducido y detenido por la Policía Nacional. En su perfil ha compartid varias imágenes en las que se puede apreciar una piedra lanzada y el escaparate de la taberna, situada en la calle Miguel Servet de Lavapiés, completamente roto.

Agresión política

El hombre que atacó la taberna habría justificado este ataque acusando al local de cometer un delito de odio al lucir una pegatina con la imagen de la bandera de Israel y el símbolo de prohibido, según ha explicado Pablo Iglesias. El agresor interpretó esta señala como una prohibición de entrada.

El atacante habría puesto el foco en una bandera de Israel con el símbolo de prohibición
El atacante habría puesto el foco en una bandera de Israel con el símbolo de prohibición Instagram @taberna.garibaldi

Según recoge el medio digital del fundador de Podemos, Diario Red, el autor del ataque habría accedido al interior del local y, después, agredido a un trabajador en la cabeza en la calle.

Para perpetrar dicha agresión, habría arrojado una piedra desde del exterior, rompiendo uno de los cristales. La dirección del establecimiento considera que es una agresión política dado el claro posicionamiento del local.

Lo más compartido

  1. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  2. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  3. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  4. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
Artículos relacionados
Pablo Iglesias denuncia a los hostigadores que le amenazaron ante el juzgado: "Ninguna amenaza sin respuesta"

Pablo Iglesias denuncia a los hostigadores que le amenazaron ante el juzgado: "Ninguna amenaza sin respuesta"

Cuando Pablo Iglesias se refería a las "miradas lujuriosas" que "despertaba" la reportera Rita Maestre

Cuando Pablo Iglesias se refería a las "miradas lujuriosas" que "despertaba" la reportera Rita Maestre

Pablo Iglesias protagoniza un nuevo choque con Vito Quiles y lanza su micrófono en público

Pablo Iglesias protagoniza un nuevo choque con Vito Quiles y lanza su micrófono en público

Pablo Iglesias logra más de 130.000 euros en su crowdfunding: trasladará Taberna Garibaldi

Pablo Iglesias logra más de 130.000 euros en su crowdfunding: trasladará Taberna Garibaldi

Contenidos que te pueden interesar
El SEPE abre la puerta a empleos con teletrabajo y sueldos de hasta 50.000 euros

El SEPE abre la puerta a empleos con teletrabajo y sueldos de hasta 50.000 euros

Donald Trump lanza la ofensiva para tomar Groenlandia: su oferta a Dinamarca

Donald Trump lanza la ofensiva para tomar Groenlandia: su oferta a Dinamarca

Pablo Iglesias denuncia un ataque contra la Taberna Garibaldi: "Nuevos nazis"

Pablo Iglesias denuncia un ataque contra la Taberna Garibaldi: "Nuevos nazis"

Hallan vida en un lugar insólito: sorpresa de un grupo de científicos

Hallan vida en un lugar insólito: sorpresa de un grupo de científicos

Alerta alimentaria: retiran de la venta estos dulces por fragmentos incrustados

Alerta alimentaria: retiran de la venta estos dulces por fragmentos incrustados

Quién es Miranda Rijnsburger, esposa de Julio Iglesias: su papel en plena polémica

Quién es Miranda Rijnsburger, esposa de Julio Iglesias: su papel en plena polémica

Julio Iglesias rompe su silencio: reveladora reacción a las denuncias de agresión sexual

Julio Iglesias rompe su silencio: reveladora reacción a las denuncias de agresión sexual

Adiós al centro comercial más grande de Madrid: entra en concurso de acreedores

Adiós al centro comercial más grande de Madrid: entra en concurso de acreedores