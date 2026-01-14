Pablo Iglesias denuncia un ataque contra la Taberna Garibaldi: "Nuevos nazis"

El director de Canal Red y ex vicepresidente del Gobierno de España, Pablo Iglesias, ha denunciado un ataque contra su bar en Lavapiés, Taberna Garibaldi, del que ha responsabilizado a la ultraderecha.

"Los nazis señalaban los locales judíos y reventaban los escaparates de sus tiendas. Hoy los sionistas intentan hacer lo mismo con los espacios antifascistas. Apedrear la Taberna Garibaldi y pegar a un trabajador es el modus operandi de estos nuevos nazis", denuncia en la red social X Pablo Iglesias.

La agresión se produjo el pasado martes, 13 de enero, cuando un individuo irrumpió durante la tarde, armado con una llave inglesa, para romper la cristalera, lanzar piedras y atacar a uno de los camareros.

Según ha explicado Pablo Iglesias, el autor de esta agresión contra la Taberna Garibaldi fue reducido y detenido por la Policía Nacional. En su perfil ha compartid varias imágenes en las que se puede apreciar una piedra lanzada y el escaparate de la taberna, situada en la calle Miguel Servet de Lavapiés, completamente roto.

Agresión política

El hombre que atacó la taberna habría justificado este ataque acusando al local de cometer un delito de odio al lucir una pegatina con la imagen de la bandera de Israel y el símbolo de prohibido, según ha explicado Pablo Iglesias. El agresor interpretó esta señala como una prohibición de entrada.

El atacante habría puesto el foco en una bandera de Israel con el símbolo de prohibición Instagram @taberna.garibaldi

Según recoge el medio digital del fundador de Podemos, Diario Red, el autor del ataque habría accedido al interior del local y, después, agredido a un trabajador en la cabeza en la calle.

Para perpetrar dicha agresión, habría arrojado una piedra desde del exterior, rompiendo uno de los cristales. La dirección del establecimiento considera que es una agresión política dado el claro posicionamiento del local.