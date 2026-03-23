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Santiago Segura rompe su silencio: confirma si es de izquierdas o derechas

La nueva película de Santiago Segura supera los 7 millones en taquilla y reabre el debate político tras su entrevista en COPE.

Santiago Segura rompe su silencio: confirma si es de izquierdas o derechas
Santiago Segura volvió a esquivar las etiquetas ideológicas en COPE con un Foto: CC
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

23 Marzo 2026 13:18

Después de años de espera, José Luis Torrente ha vuelto a los cines convertido, una vez más, en un fenómeno popular. 'Torrente, presidente', la nueva entrega de la saga creada por Santiago Segura, se estrenó en salas el viernes 13 de marzo y en solo su primer fin de semana logró superar los 7 millones de euros de recaudación y reunir a más de 900.000 espectadores, según los datos difundidos por Comscore.

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El arranque confirma que el personaje sigue teniendo un tirón masivo entre el público español. En esta ocasión, Segura coloca a su célebre antihéroe en plena política nacional, con una historia que mezcla campañas electorales, discursos disparatados y humor provocador para retratar, en clave de sátira, el clima actual del poder en España.

Precisamente por ese giro hacia la política, una buena parte de la conversación en torno a la película ha ido más allá del cine. El propio Santiago Segura ha tenido que responder en sus últimas entrevistas a preguntas sobre ideología, derechas e izquierdas y el modo en que esa mirada política se cuela en la nueva película, un asunto sobre el que se pronunció con claridad en su charla con Alberto Herrera en COPE.

La respuesta de Santiago Segura sobre derechas e izquierdas

Durante su paso por el programa Un café con Alberto Herrera, Santiago Segura fue preguntado directamente por su posición ideológica. "¿Tú eres de derechas o de izquierdas?", le planteó el periodista. El director de 'Torrente, presidente' evitó etiquetarse y respondió con ironía: "¿Y a quién le importa? Yo soy como Alaska: a quién le importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo diga...".

Segura explicó que está acostumbrado a recibir todo tipo de lecturas sobre su figura pública y sobre su cine. Según relató, hay quien lo considera progresista y quien, en cambio, lo sitúa en el extremo opuesto. "Sé que les da tanta rabia... Hay mucha gente que está oyendo la radio y dice 'si este es un progre, lo ha demostrado claramente'. Otros estarán diciendo 'el fachorro este'", comentó durante la entrevista.

El cineasta defendió además que el humor de sus películas logra reunir a espectadores con ideas muy distintas. "Hay gente que es de derechas y de izquierdas dentro del cine riéndose en la misma película y eso me parece muy bonito", señaló. En esa misma línea, recordó que en otra entrevista ya evitó revelar su voto porque considera que pertenece al ámbito privado: "Me preguntaron a quién votaba y yo dije que el voto es secreto".

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