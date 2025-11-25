Javier Calvo rompe su silencio: cuál es su relación con Guitarricadelafuente

La ruptura de Javier Calvo y Javier Ambrossi ha conmocionado a todo el mundo cultural. Ambos eran conocidos como 'Los Javis' y habían logrado formar un dúo mediático clave en el panorama audiovisual español, con producciones de éxito como 'Paquita Salas', 'La Mesías', 'Cardo', 'Veneno' o 'Drag Race España'.

El entorno de la pareja limita la ruptura al ámbito sentimental. Ambos, en principio, tienen intención de mantener un tándem profesional con el que han logrado un gran éxito en el medio. Precisamente, están ultimando su próximo estreno, 'La bola negra'.

Pero la realidad es que era cada vez más habitual que ambos se dejasen ver por separado y la relación se había roto desde hace tiempo. Javier Calvo, según el entorno, es la persona que lo estaría pasando peor e incluso viajó durante unos días a México, supuestamente, para darse un tiempo tras la ruptura.

Javier Calvo rompe su silencio: sus declaraciones sobre Javier Ambrossi tras la ruptura de 'Los Javis'

En mitad de la expectación mediática por la ruptura de 'Los Javis', Javier Calvo ha roto su silencio y ha respondido a la prensa a su llegada al aeropuerto para aclarar su relación con Javier Ambrossi: "Somos mejores amigos, lo éramos antes de estar juntos, y lo seguimos siendo. Es la persona más importante de mi vida todavía", ha afirmado en declaraciones a Europa Press.

La ruptura de Los Javis pone fin a una de las parejas más destacadas en el ámbito audiovisual español Atresmedia

Además, Javier Calvo también ha confirmado el tipo de relación que mantiene con Álvaro Lafuente (Guitarricadelafuente), ya que se ha especulado en las redes sociales con la posibilidad de que hubiese rehecho su vida con el músico: "Llevo varios meses rodando con Álvaro, es una de las personas más increíbles que conozco, su novio es increíble, somos amiguísimos, hermanos e incluso familia. Es una de las personas más importantes de mi año, hemos vivido una experiencia increíble juntos, hemos rodado la película más bonita", ha asegurado.

Javi Calvo se pronuncia por primera vez tras su ruptura con Javi Ambrossi y niega su relación con Guitarricadelafuente: "Es la persona más importante de mi vida" https://t.co/kn92G8JKnO pic.twitter.com/BcUJTX9mUY — Europa Press (@europapress) November 24, 2025

Además, durante la entrevista, también le han preguntado a Javier Calvo si, en estos momentos, se siente abierto a experimentar con una nueva relación, a lo que no ha negado: "Siempre hay que estar abierto al amor".

Las declaraciones de Javier Calvo se sitúan en la línea de lo ya expresado por Javier Ambrossi ante los medios. "Todo está perfecto y todo es genial. La vida es así y ya está, no debemos tener miedo a los cambios. Yo estoy contento y él también", explicaba también en declaraciones a Europa Press.

"Tenemos miles de proyectos juntos y somos superamigos, ¿cómo he tenido que dejar de amarlo? Era mi mejor amigo antes de ser mi pareja y seguirá siendo así", insistía entonces Javier Ambrossi, que limitaba la ruptura al ámbito sentimental.

En todo caso, la pareja ya ha puesto en venta su exclusivo chalé en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón, por el que reclaman 5 millones de euros. La pareja adquirió este inmueble en 2022, ya que antes residía en un apartamento de 110 metros cuadrados en el barrio de Malasaña, que pertenece a Calvo y que compró en 2016. Esta vivienda solo pertenece al intérprete de 'Física o Química'.