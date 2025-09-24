El futbolista Javi Poves y Elisa Mouliaá sorprenden: los aviones "nos envenenan"

Javier Poves, exfutbolista español, es defensor de que la Tierra es plana, pero ahora viene con otra nueva idea. Poves asegura que los aviones intentan "envenenarnos" desde el cielo con sustancias químicas y Elisa Mouliaá, presentadora y actriz, también defiende esta idea.

Teoría conspiranoica de los 'chemtrails'

El terraplanista sustenta esta idea en la teoría conspiranoica de los 'chemtrails', es decir, que las estelas blancas que dejan los aviones en el cielo no son ni hielo ni vapor, sino sustancias químicas que se expulsan con la intención de poder controlarnos. Poves afirma: "El ser humano tiene que ser controlado desde el principio hasta el final", asegura.

Mouliaá añadiendo afirmaciones sobre la teoría en el programa de Cuatro. Entre otras, piensa que estaría relacionada con el clima: "Este tipo de estelas se concentran en un periodo de tiempo que coinciden con las alergias", defiende.

La presentadora es defensora de esta teoría porque no se puede creer que sea una coincidencia que las estelas aparezcan con el período de las alergias en primavera. Mouliaá explica que se basa en la observación: "Mi familia es súper académica, me baso en la pura observación".

Reafirmando su postura sobre los chemtrails, Javi Poves asegura que lo han intentado envenenar desde pequeño por alimentos, agua y ahora por el aire.



Explicación científica

La ciencia ya ha explicado el motivo por el que aparecen estas estelas en el cielo. Las denomina 'contrails', lo que significa estelas de condensación, estas aparecen cuando el motor del avión entra en contacto con aire frío creando cristales de hielo. En función de la humedad, la estela puede desaparecer rápidamente o quedarse y expandirse imitando la forma de una nube alargada y fina.