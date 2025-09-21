Los Replicantes
Buscar
Usuario

Ciencia

Descubren el origen del anillo de metal de 500 kilos que cayó del cielo en África en 2024

El suceso ocurrido en África recuerda que los residuos espaciales son una cuestión de relevancia y responsabilidad.

Descubren el origen del anillo de metal de 500 kilos que cayó del cielo en África en 2024
Residuos alrededor de la Tierra Foto: CC
Andrea Torrente

Andrea Torrente

21 Septiembre 2025 09:30 (hace 15 horas)

Fue el 30 de diciembre del año pasado cuando los ciudadanos de un pueblo al sureste de Nairobi, Kenia, no daban crédito ante lo que veían sus ojos. Un anillo de metal con más dos metros y medio de diámetro y unos 500 kilos de peso descendiendo del cielo.

Vídeos Los Replicantes

Este objeto impactó en una zona rural y nadie resultó herido, pero este suceso volvió a abrir el debate sobre los peligros reales que tienen los restos de basura espacial que se encuentran alrededor de la Tierra.

¿Qué es el objeto al que llamamos anillo de metal?

Las autoridades locales limitaron el acceso a la zona donde había impactado el enorme objeto y la Agencia Espacial de Kenia envió a una serie de expertos para analizar el anillo. Tras varios días de trabajo, los encargados de la investigación declararon que se trataba de un anillo de separación de un cohete espacial, una pieza encargada para desprenderse durante el ascenso al espacio.

Estos objetos espaciales tienden a desintegrarse al entrar otra vez en contacto con la atmósfera o al impactar en zonas deshabitadas como los océanos. También pueden quedarse en órbita alrededor de la Tierra durante algunos años y en caso de que aterrice será un "accidente aislado", así lo ha declarado la Agencia Espacial de Kenia. El anillo de metal se ha relacionado con la Agencia Espacial de la India, pero no se sabe con seguridad el verdadero origen.

La NASA ha informado que son más de 27.000 los objetos de gran tamaño que se encuentran alrededor de nuestro planeta y que suponen una amenaza real para satélites, estaciones espaciales y para las personas. El anillo espacial impactado en África sirve de aviso para que la gestión de los residuos del espacio sea una cuestión urgente que garantice la seguridad en la Tierra.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. El truco para ser feliz después de los 60 años, según un estudio
  7. Qué significa la manía de ordenar billetes de mayor a menor: la explicación psicológica
  8. Ingresado en la UCI un policía nacional tras recibir una brutal paliza en Elche
  9. Juana Rivas entregará a su hijo al padre este viernes en un lugar fuera de cámaras
  10. Alerta sanitaria: retiran este popular enjuague bucal por riesgo para el organismo
Artículos relacionados
Cuánto cuesta viajar al espacio con Blue Origin: solo dura 11 minutos

Cuánto cuesta viajar al espacio con Blue Origin: solo dura 11 minutos

Conoce los países en los que podría impactar el asteroide 2024 YR4 dentro de siete años

Conoce los países en los que podría impactar el asteroide 2024 YR4 dentro de siete años

Así ha aumentado la temperatura de la Tierra, según la NASA

Así ha aumentado la temperatura de la Tierra, según la NASA

Un peligroso asteroide rozará la Tierra el 13 de abril de 2029: así afectará a España

Un peligroso asteroide rozará la Tierra el 13 de abril de 2029: así afectará a España

Contenidos que te pueden interesar
Descubren el origen del anillo de metal de 500 kilos que cayó del cielo en África en 2024

Descubren el origen del anillo de metal de 500 kilos que cayó del cielo en África en 2024

El sorprendente origen del ganador de la mejor paella del mundo: no es española

El sorprendente origen del ganador de la mejor paella del mundo: no es española

Una española revela sus gastos en EEUU: cuánto cuestan comida, alojamiento o salud

Una española revela sus gastos en EEUU: cuánto cuestan comida, alojamiento o salud

Liberan a un capo de la droga y líder de la Mocro Maffia por un "error judicial"

Liberan a un capo de la droga y líder de la Mocro Maffia por un "error judicial"

Estonia denuncia una incursión de las fuerzas rusas en su espacio aéreo

Estonia denuncia una incursión de las fuerzas rusas en su espacio aéreo

Terror en Vallecas: secuestrado y torturado, fue salvado tras pedir ayuda con servilletas

Terror en Vallecas: secuestrado y torturado, fue salvado tras pedir ayuda con servilletas

Muere un hombre tras caer brutalmente de un patinete eléctrico en Castellón: ¿Son seguros?

Muere un hombre tras caer brutalmente de un patinete eléctrico en Castellón: ¿Son seguros?

Adiós DGT: denuncian una campaña de estafas que ya afecta a miles de conductores

Adiós DGT: denuncian una campaña de estafas que ya afecta a miles de conductores