Descubren el origen del anillo de metal de 500 kilos que cayó del cielo en África en 2024

Fue el 30 de diciembre del año pasado cuando los ciudadanos de un pueblo al sureste de Nairobi, Kenia, no daban crédito ante lo que veían sus ojos. Un anillo de metal con más dos metros y medio de diámetro y unos 500 kilos de peso descendiendo del cielo.

Este objeto impactó en una zona rural y nadie resultó herido, pero este suceso volvió a abrir el debate sobre los peligros reales que tienen los restos de basura espacial que se encuentran alrededor de la Tierra.

¿Qué es el objeto al que llamamos anillo de metal?

Las autoridades locales limitaron el acceso a la zona donde había impactado el enorme objeto y la Agencia Espacial de Kenia envió a una serie de expertos para analizar el anillo. Tras varios días de trabajo, los encargados de la investigación declararon que se trataba de un anillo de separación de un cohete espacial, una pieza encargada para desprenderse durante el ascenso al espacio.

Un fragmento de basura espacial con forma de anillo metálico, de más de 2,5 metros de diámetro y 500 kilos, cayó en la aldea de Mukuku, Kenia, causando temor entre los residentes. pic.twitter.com/DYplV7Q1qk — diariotrv (@DiariotrvCom) January 3, 2025

Estos objetos espaciales tienden a desintegrarse al entrar otra vez en contacto con la atmósfera o al impactar en zonas deshabitadas como los océanos. También pueden quedarse en órbita alrededor de la Tierra durante algunos años y en caso de que aterrice será un "accidente aislado", así lo ha declarado la Agencia Espacial de Kenia. El anillo de metal se ha relacionado con la Agencia Espacial de la India, pero no se sabe con seguridad el verdadero origen.

La NASA ha informado que son más de 27.000 los objetos de gran tamaño que se encuentran alrededor de nuestro planeta y que suponen una amenaza real para satélites, estaciones espaciales y para las personas. El anillo espacial impactado en África sirve de aviso para que la gestión de los residuos del espacio sea una cuestión urgente que garantice la seguridad en la Tierra.