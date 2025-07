Errejón demandará a Mouliaá por calumnias: le exige 10.000 euros de indemnización

El ex portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, ha presentado un escrito en el que reclama a la actriz Elisa Mouliaá un acto de conciliación para que se retracte de la acusación que lanzó en redes sociales en el que le imputaba haber extorsionado a los testigos de la causa por presunta agresión sexual. Además, le reclama el pago de una indemnización de 10.000 euros por daños y perjuicios.

La defensa del ex dirigente de Sumar señala que Elisa Mouliaá "ha acusado pública y falsamente al político de haber cometido un delito de extorsión respecto de dos testigos presenciales, que declararon en sede judicial".

Íñigo Errejón fue denunciado por Elisa Mouliaá por presunta agresión sexual Congreso

La causa ha tomado una nueva etapa tras desvelarse varios audios privados en los que una testigo contradice las acusaciones de Mouliaá en los que aparece pidiendo no aportar datos que pudiesen poner en duda su denuncia. "No amenaces, Elisa. Yo responderé a lo que me pregunten que vivi y sé. Punto. No más y no menos. Es mi deber como ciudadana. Lo que le haya hecho a otras, no lo sé. Y tampoco es el caso", le respondió.

"Querella criminal"

Por este motivo, la defensa de Íñigo Errejón insta ahora a la intérprete a acudir a un acto de conciliación "previo a la interposición de la correspondiente querella criminal" por calumnias para que "retire inmediatamente las publicaciones calumniosas referidas, y se abstenga de publicar otras nuevas en sentido similar".

La defensa del ex político señala que los testigos, en su declaración en sede judicial, "desmintieron íntegramente la versión de Mouliaá" y ha recordado varios de los mensajes que la actriz publicó en redes sociales tras la comparecencia.

En ellos, Elisa Mouliaá acusaba abiertamente al ex dirigente de Sumar de haber presionado a los testigos en la causa para cambiar su declaración en base a sus propios intereses. "No. Errejón se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a dos de mis testigos. No inventéis la realidad", escribió en una publicación del 21 de junio.

NO. Errejón se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a dos de mis testigos. No inventéis la realidad. https://t.co/0Vksqnc2pT — Elisa Mouliaá (@ElisaMouliaa) June 21, 2025

No fue el único mensaje. Elisa Mouliaá también compartió una noticia de Europa Press del día 20, cuando una testigo declaró que la actriz "llegó a decirle que lo que había pasado con Errejón no era delito".En su publicación escribió: "No inventéis la realidad", pero los audios que posteriormente publicó El Confidencial la muestran hablando precisamente en ese sentido: "Yo tampoco creo que fuese un delito", reconoció entonces con su propia voz.

En todo caso, Elisa Mouliaá ha continuando insistiendo en público en la supuesta extorsión que el ex dirigente de Sumar habría realizado sobre los testigos para llevar la causa judicial hacia sus propios intereses personales, por lo que Errejón finalmente ha optado por recurrir a los tribunales.

"Todas las publciaciones transcritas son expresiones calumniosas, con clara trascendencia penal", zanja el escrito que ha presentado en el juzgado. Por este motivo, insta a la actriz a un acto de conciliación para retractarse y a pagar una indemnización que asciende a 10.000 euros.