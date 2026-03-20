Noticias

Irán ahorca a Saleh Mohammadi, campeón de lucha de 19 años

El joven fue ejecutado este jueves junto a otros dos detenidos tras las protestas contra el Gobierno iraní.

Irán ahorca a Saleh Mohammadi, campeón de lucha de 19 años
Saleh Mohammadi fue ejecutado este jueves en su país, Irán, acusado de Foto: Instagram
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

20 Marzo 2026 11:43 (hace 3 horas)

Detenido, torturado y finalmente ejecutado. Saleh Mohammadi, un joven luchador iraní de 19 años, fue ahorcado este jueves en Irán. Las autoridades lo acusaron de moharebeh, "enemistad contra Dios" o "declarar la guerra a Alá", y también de participar en la muerte de dos policías durante las protestas de enero.

Vídeos Los Replicantes

Organizaciones de derechos humanos sostienen que fue condenado tras un proceso sin garantías y después de confesiones obtenidas bajo tortura.

Mohammadi no fue la única víctima. Junto a él también fueron ejecutados Mehdi Ghasemi y Saeed Davoudi, detenidos igualmente durante la represión desatada por el régimen iraní tras las manifestaciones antigubernamentales de enero. Según la agencia Reuters, se trata de las primeras ejecuciones vinculadas a aquellas protestas.

Críticas al silencio del deporte internacional

La ejecución ha provocado también una dura reacción entre activistas y figuras vinculadas a la lucha iraní. Nima Far, activista por los derechos humanos y también luchadora iraní, calificó lo ocurrido en Fox News como "un asesinato político flagrante" y lo enmarcó en una estrategia del régimen para "atacar a atletas, aplastar la disidencia y aterrorizar a la sociedad".

En su opinión, el caso recuerda al de Navid Afkari y al de otros deportistas ejecutados pese a la presión internacional.

Far cargó además contra la respuesta de los organismos deportivos internacionales. A su juicio, tanto el Comité Olímpico Internacional (COI) como la Federación Internacional de Lucha (UWW) deberían haber actuado con más contundencia, con ultimátums públicos e incluso amenazando con la suspensión inmediata del comité olímpico iraní y de sus federaciones.

Según defendió, la "diplomacia discreta" aplicada hasta ahora ha resultado insuficiente ante un caso de esta gravedad.

Lo más compartido

  1. Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música
  2. Burger King deberá indemnizar al trabajador despedido por poner el 'Cara al sol'
  3. Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria
  4. Qué roban los ladrones en los supermercados de España: los productos más buscados
  5. La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país
  6. Carne híbrida, la alternativa con más proteína y menos carne que llega a los supermercados
  7. Sale a la luz el verdadero motivo de la crisis de la vivienda: revelado por Niño Becerra
  8. Alerta AEMET: la borrasca Samuel deja récord de frentes en el Mediterráneo
  9. Muere el bicampeón del mundo Pierre Wolnik a los 37 años
  10. Interior aclara cuándo se multa por no llevar la baliza V-16
Artículos relacionados
La presentadora turca Ece Üner alaba el papel de España en la guerra: "El lado correcto"

La presentadora turca Ece Üner alaba el papel de España en la guerra: "El lado correcto"

Meloni sigue los pasos de Pedro Sánchez: impide a Trump usar sus bases contra Irán

Meloni sigue los pasos de Pedro Sánchez: impide a Trump usar sus bases contra Irán

Quién es Mojtaba Jamenei: hijo del líder supremo muerto favorito para liderar Irán

Quién es Mojtaba Jamenei: hijo del líder supremo muerto favorito para liderar Irán

Un experto en Inteligencia alerta de posibles atentados en España: en plena guerra de Irán

Un experto en Inteligencia alerta de posibles atentados en España: en plena guerra de Irán

Contenidos que te pueden interesar

Cuáles son los tramos de carreteras más peligrosos de España: confirmado por un estudio

Cuáles son los tramos de carreteras más peligrosos de España: confirmado por un estudio

Detectan peces globo en las Rías Baixas por el aumento de la temperatura del mar

Detectan peces globo en las Rías Baixas por el aumento de la temperatura del mar

Serigosa: "La lucha feminista ya estaba en los cancioneros tradicionales"

Serigosa: "La lucha feminista ya estaba en los cancioneros tradicionales"

La OMS activa su preparación ante una posible catástrofe nuclear en Oriente Próximo

La OMS activa su preparación ante una posible catástrofe nuclear en Oriente Próximo

Irán ahorca a Saleh Mohammadi, campeón de lucha de 19 años

Irán ahorca a Saleh Mohammadi, campeón de lucha de 19 años

Localizado el cuerpo de Jimmy Gracey, estudiante desaparecido en Barcelona

Localizado el cuerpo de Jimmy Gracey, estudiante desaparecido en Barcelona

Una simple página web permite hackear millones de iPhone y apunta a Rusia

Una simple página web permite hackear millones de iPhone y apunta a Rusia

El braille será obligatorio en alimentos con alérgenos, cosméticos y productos de limpieza

El braille será obligatorio en alimentos con alérgenos, cosméticos y productos de limpieza