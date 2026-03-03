¿Puede bombardear Irán a España? La brutal revelación de un experto militar

La escalada bélica en Oriente Próximo está generando un auténtico terremoto internacional. Las promesas iniciales de Donald Trump de una asonada muy corta, se han ido espaciando hasta pronosticar un conflicto que se podría extender más allá de las cinco semanas.

El asesinato del ayatolá Jamenei y la muerte de destacados miembros del gobierno iraní no ha terminado con el régimen. Donald Trump tendrá complicado ahora repetir la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, que derivó en mantener todo como estaba pero con un régimen sumiso a los intereses de Washington.

Por el contrario, el régimen iraní ya prepara un relevo dentro de sus instituciones y mantiene su defensa al bombardear instalaciones estratégicas de Estados Unidos en la región, a Israel, y a otros aliados en Oriente Próximo.

La escalda bélica en Oriente Próximo poner en jaque el orden internacional Envato Elements

Esto se suma a otros movimientos, con la promesa de bombardear a todos aquellos cargueros que crucen el estrecho de Ormuz, un punto crítico a nivel internacional para el transporte de materias primas como el petróleo o gas.

El potencial militar de Irán: ¿Podría llegar a atacar a España?

Ante la gran incertidumbre que generan estos acontecimientos, surgen algunas voces que pronostican qué podría ocurrir a nivel internacional y, también, en qué situación se encuentra España, un país con bases militares en Rota y Morón de la Frontera.

El desarrollo del conflicto es una de las grandes claves, puesto que podría influir decisivamente en el daño económico y el alcance de la escalada bélica a nivel internacional: "Si yo tuviera que apostar, apostaría por menos de cuatro semanas porque en esta guerra se consumen los blancos a batir muy, muy pronto. Si el régimen iraní no cede, tendrá que llegar a un final como el de la guerra de 12 días en los que Trump sumarice todos los éxitos de su campaña y cante victoria. Asegure que ha destruido el programa nuclear el programa balístico para dentro de algunos meses volver a empezar con todo esto", pronostica el almirante Juan Rodríguez Garat en declaraciones a Antena 3.

Uno de los grandes problemas que tiene Estados Unidos en estos momentos es la búsqueda de grupos insurgentes que podrían establecer alianzas con el país norteamericano para derribar al régimen. El problema es que "no hay nadie que pueda identificar a esos grupos", señala.

Por este motivo, Donald Trump podría cumplir con su amenaza de enviar efectivos a trabajar sobre el terreno en Irán, aunque matiza: "No se refiere a una invasión, pero sí a unas fuerzas de operación especial para tratar de levantar alguna resistencia en alguna región de Irán".

En cuanto a la posibilidad de que Irán se decida por atacar a España, dado que es un socio de Estados Unidos, aunque se ha opuesto a usar sus bases para atacar al país persa, el almirante se muestra en todo caso contundente: "A España no. Hay zonas de Europa que si están dentro del alcance de los misiles balísticos, pero España no".