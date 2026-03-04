Política

Un experto en Inteligencia alerta de posibles atentados en España: en plena guerra de Irán

Un experto en Inteligencia analiza la caída del ayatolá Jamenei en Irán y las implicaciones para la seguridad de España.

Misiles iraníes en un desfile en Teherán Foto: CC
Adrián Parrondo

04 Marzo 2026 17:45 (hace 8 horas)

La escalada bélica en pleno Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, que han descabezado a su régimen y matado a varios líderes, han derivado en una guerra con varios actores regionales implicados.

No se prevé que en Irán se produzca un escenario similar al de Estados Unidos, donde la captura de Nicolás Maduro en Caracas dio paso a un régimen controlados por la misma gente, pero alineado con los intereses de Washington.

La incógnita se alza ahora sobre las implicaciones que podría tener la guerra en Irán hacia el futuro. El cierre del estrecho de Ormuz podría derivar en una crisis energética e incluso económica, pero también la guerra implicará desafíos de seguridad.

Qué riesgo real de atentado hay en España: en plena escalada con Irán

En este escenario, el experto en Inteligencia Salvador Burguet ha explicado a Antena 3 Noticias que las amenazas del régimen y la escalada belicista llevan a que haya que "barajar" un posible ataque, aunque matiza: "No un atentado contra España, pero sí contra intereses norteamericanos, contra intereses israelíes" establecidos en nuestro país.

El régimen iraní cuenta con un sofisticado sistema de inteligencia a través del que extrae detalles importantes de las redes sociales de los soldados estadounidenses en el conflicto.

El experto recalca que este es "un caso típico de utilización de la inteligencia de fuentes abiertas". Uno de estos casos es una cuenta de X, supuestamente procedente de China: "Se publicó un vídeo en el cual se dan detalles de todas las bases norteamericanas en la región, de anchura de pistas, número de pistas de carreteo, pistas de aterrizaje de canal de las bases y eso es grave".

Burguet también se ha pronunciado sobre la complejidad del operativo para matar al líder supremo de Irán, Ali Jamenei. Se habrían tomado sus patrones mediante el hackeo de las cámaras de tráfico teniendo visión de su complejo residencial y la geolocalización de terminales.

Además, se habrían empleado "inteligencia de fuentes", aunque no se cree que "hubiese operadores de inteligencia, en este caso del Mossad, infiltrados dentro de Irán, porque es muy peligroso, muy complicado. Pero sí está claro que el Mossad controlaba fuentes humanas, que eran las que les pasaban la información".

