Política

Quién es Mojtaba Jamenei: hijo del líder supremo muerto favorito para liderar Irán

Las quinielas se abren en la sucesión de Ali Jamenei al frente del poder en Irán tras la muerte de su padre.

Mojtaba Jamenei Foto: CC
Adrián Parrondo

04 Marzo 2026 17:14 (hace 8 horas)

El régimen iraní se encuentra inmerso en la sucesión del líder supremo del país tras la muerte del ayatolá Jamenei, que falleció junto a otros miembros destacados del gobierno en un ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel.

Vídeos Los Replicantes

Este escenario abre una seria crisis en Oriente Próximo, y no se aventura un episodio similar al vivido en Venezuela. En aquella ocasión, la captura de Nicolás Maduro en Caracas mantuvo todas las estructuras del régimen, pero ahora alineado con los intereses de Estados Unidos.

La muerte del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, ha abierto un proceso de transición
La muerte del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, ha abierto un proceso de transición CC

Irán, por el contrario, ha optado por mantener la ofensiva contra Estados Unidos y todos sus aliados regionales. La sucesión del ayatolá Jamenei es una incógnita, pero ya hay un claro favorito.

Así es Mojtaba Huseín Jamenei: el claro favorito para liderar Irán

El régimen ya cuenta con un claro favorito para suceder a Jamenei, aunque no está cerrado. La Asamblea de Expertos, el consejo de 88 clérigos reunido para la sucesión, tiene a Mojtaba Huseín Jamenei como predilecto.

La asamblea, según The New York Times, ya habría alcanzado un acuerdo con el que Mojtaba Jamenei se ha impuesto a otros candidatos considerados moderados, como Alireza Arafi, que lidera el Consejo de Liderazgo Nacional de transición, o Seyed Hassan Jomeini, nieto del histórico ayatolá Ruhollah Jomeini.

La decisión ya estaría tomada, aunque no se ha hecho pública todavía para evitar exponer a Mojtaba Jamenei a los ataques de la coalición de Estados Unidos e Israel. Los clérigos han celebrado la reunión de forma telemática para evitar los bombardeos. La familia de Jamenei se ha visto sacudida, con la mujer, hija, yerno y varios nietos, incluyendo una bebé de 14 meses, del líder supremo entre las víctimas mortales.

Menor esperanza de apertura

La elección de Mojtaba Jamenei recorta las aspiraciones de la oposición para lograr una mayor apertura del régimen iraní. Figura en la línea dura de la Guardia Revolucionaria, por lo que en realidad no se esperan cambios si finalmente es designado.

Mojtaba Jamenei tiene actualmente 56 años y es considerado un personaje con gran influencia en el régimen, aunque también ermitaño y muy hábil para tejer una red de contactos a la sombra de su padre.

En cierta medida, sigue los pasos de su predecesor, ya que Ali Jamenei era un clérigo de méritos discretos que, sin embargo, ascendió por su proximidad y lealtad a Jomeini para, luego, aliarse con la élite de la Guardia Revolucionaria, el brazo armado, con el que logró gobernar el país con puño de hierro durante cuatro décadas.

Se espera que el hombre encargado de tutelar la transición será Alí Larijani, amigo personal del ayatolá fallecido. A pesar de que antes del ataque se le llegó a considerar como una especie de "Delcy de Irán", se aprecia una radicalización posterior en sus posiciones.

