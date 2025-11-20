La hija de Encarnita Polo rompe su silencio por su asesinato: "Los únicos imprescindibles"

El brutal asesinato de la actriz y cantante Encarnita Polo en la residencia Decanos de Ávila el pasado 14 de noviembre ha conmocionado a todo el mundo del espectáculo. Por este motivo se ha abierto una investigación para esclarecer todas las circunstancias en las que se produjo.

En la causa permanece detenido un paciente que había sido internado en el área de Psiquiatría recientemente y que no había sido inicialmente catalogado como conflictivo. El hombre, presuntamente, se escapó se su área e irrumpió en la habitación de la artista cuando dormía, momento en que la estranguló hasta la muerte.

Dadas las circunstancias del paciente, que aparentaba no tener constancia de los hechos, se plantea la posible inimputabilidad. Se trata de un paciente con demencia que fue internado pocos días atrás, pero la duda se cierne sobre los protocolos de actuación del centro.

El asesinato de la actriz y cantante Encarnita Polo ha sorprendido al mundo del espectáculo Facebook

Encarnita Polo llegó a la residencia a comienzos de 2025 para vivir sus últimos años. Había residido en Ávila tras un trágico período en el que había perdido su casa en Madrid tras su divorcio y todos sus ahorros, 70.000 euros, por la estafa de las preferentes. Por ello, se mudó a Ávila, donde residía su hija, Raquel Waitzman Polo, dado que el nivel de vida era más barato, aunque reconoció que tenía dificultades para adaptarse a la localidad.

Raquel Waitzman Polo rompe su silencio: se pronuncia sobre la muerte de Encarnita Polo

A pesar de que la hija de Encarnita Polo ha sido habitualmente muy discreta y ha permanecido siempre alejada del foco mediático, ahora ha optado por hacer una excepción para romper su silencio y pronunciarse tras el asesinato.

"Quiero agradecer a todas las personas que, en estos días tan difíciles, nos han acompañado y siguen acompañándonos, de una forma u otra, tras el fallecimiento de mi madre, Encarnita Polo. En primer lugar, a la familia de sangre y a la familia de elección, las únicas personas imprescindibles en estos momentos, por estar a nuestro lado sin descanso. Vuestra presencia y vuestra sonrisa han sido fundamentales", ha escrito en un texto compartido en la red social Facebook.

"También quiero dar las gracias al auténtico tsunami de personas que han contactado para mostrar su cariño y su admiración hacia mi madre; quienes forman parte de nuestro día a día, quienes hacía años, o incluso décadas, que no veía, y quienes han aparecido desde lugares que jamás habría imaginado", ha continuado en la publicación.

Raquel también ha querido agradecer la labor de todos los encargados de organizar el funeral de su madre: "Enorme gratitud también para los empleados del tanatorio Isabelo Álvarez, por el mimo, el cuidado y la humanidad con que nos han tratado, y por su dedicación, que ha ido más allá de cualquier obligación. A la prensa de Ávila, por su respeto y sensibilidad, y, especialmente, a Álex García, de Cadena SER".

"Mi madre no fue solo una artista pionera y una figura querida por tantas personas. Su música y sus canciones quedarán para el recuerdo de todos, pero su luz se quedará conmigo. Por último, y como ya he expresado previamente, quiero pedir respeto y privacidad. No voy a conceder entrevistas, ni haré ningún otro tipo de declaración", ha concluido su texto.

Las palabras de la hija de Encarnita Polo se han producido después de que el vidente Rappel haya lanzado duras acusaciones en su contra, llegando a asegurar que "sobraba" en el funeral. Después ha rectificado, asegurando que se dejó "llevar por un impulso de la emoción de la noticia que me habían dado", aunque ha insistido en el patrimonio de la actriz y cantante.

"Yo he dicho que dónde estará su dinero, sus joyas, el palacio que tenía ella en Madrid... Tenía una casa maravillosa y no queda nada", reflexionaba el vidente ante los medios, para luego señalar a la artista en lugar de su hija: "Se lo habrá gastado ella".