Quién es el asesino de Encarnita Polo: esta era su relación con la cantante y actriz

Salen a la luz nuevos detalles del brutal asesinato de la cantante y actriz Encarnita Polo en una residencia de ancianos de Ávila. La Policía Nacional mantiene abierta una investigación tras haber detenido a un hombre de 68 años como presunto autor de la muerte.

La muerte de Encarnita Polo se produjo por asfixia mientras dormía. El hombre detenido había llegado a la residencia tan solo dos días antes y padece demencia, por lo que los trabajadores del centro le estaban ajustando la medicación, ya que estaba ingresado en el área de psiquiatría. De allí se marchó para perpetrar la muerte de la actriz y cantante.

Después del crimen y con la investigación en marcha, el acusado ha sido trasladado al área de Psiquiatría del Hospital de Ávila, donde permanece bajo custodia policial a la espera de que los médicos logren que esté estabilizado.

Gritos y golpes

Los trabajadores de la residencia de ancianos de Ávila en la que estaba ingresada Encarnita Polo acudieron a la habitación de la cantante cuando escucharon golpes y jadeos. Cuando accedieron, se toparon con la víctima rígida en el suelo y el agresor todavía sobre ella.

Encarnita ya estaba en ese momento sin respiración y su agresor no parecía comprender todavía todo lo que había ocurrido. La Subdelegación del Gobierno en Ávila ha señalado que el acusado estaba en pleno ajuste de medicación y que no figuraba como paciente de riesgo ni mostraba antecedentes violentos.

Por el momento, los investigadores atribuyen al anciano un delito de homicidio. La policía está intentando averiguar el motivo por el que este hombre alcanzó la zona en la que se encontraba la artista, puesto que él había sido internado en el área de Psiquiatría.

Encarnita Polo ya ha sido enterrada en el cementerio de Ávila tras un acto en el velatorio que se ha organizado en la más estricta intimidad familiar. Su hija, Raquel Waitzman Polo, compartió la noticia sobre su fallecimiento y rechazó pronunciarse sobre la muerte ante los medios: "Necesito vivir este duelo en silencio y en paz, cerca de quienes la quisimos".

La artista había pasado por un mal trance durante sus últimos años de vida. Su meteórico ascenso se produjo en la década de 1960 y 1970, con su conocida canción 'Paco, Paco, Paco'. Pero su vida comenzó a tambalearse desde 2002, cuando fue desahuciada de su vivienda en la calle García de Paredes, en el barrio de Chamberí de Madrid. Después, alquiló un piso en la calle Alberto Alcocer y posteriormente otro en la zona de Hispanoamérica.

La situación fue a peor porque Encarnita Polo depositó su confianza en su esposo, el compositor argentino Adolfo Waitzman. Según confesó a los medios, fue muy celoso y complicado, así como odiaba cuando se referían a él como "el marido de Encarnita Polo".

Todo empeoró en 2012, cuando perdió los 70.000 euros ahorrados durante su vida por el escándalo del fraude de las preferentes de Bankia. Con ello esperaba tener una jubilación más desahogada, ya que al final de sus días tan solo cobraba 900 euros mensuales.

En 2021 tuvo otro revés personal cuando fue diagnosticada de cáncer de mama. Para entonces, ya residía en la ciudad de Ávila, a donde tuvo que trasladarse porque la vida era mucho más asequible, a pesar de haber vivido siempre en Madrid y encontrar dificultades para adaptarse al cambio.