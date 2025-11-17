El alcalde de Alpedrete (PP) justifica un asesinato machista: "Era buen padre, la quería"

El alcalde de la localidad madrileña de Alpedrete, Juan Fernández (PP), ha negado la existencia de un episodio de violencia machista en el asesinato de una mujer de 60 años en el municipio, encontrada con 50 puñaladas, presuntamente a manos de su marido.

El regidor considera que se trata de un hombre que "sucumbió a la presión" de la enfermedad que padecía y ha asegurado que "quería mucho a su mujer". "Él venía demandando una atención, le dolía la espalda", ha proseguido, para decir claramente: "Yo no lo veo como violencia de género, es un quitarse de en medio e intentar resolver el problema de manera drástica e incomprensible para muchos, es lo que me han transmitido sus hijos".

En cuanto a las informaciones que apuntan a que la víctima fue encontrada muerta en su domicilio con medio centenar de puñaladas, el alcalde de Alpedrete considera que son "un mero relato que no le viene bien a nadie".

"No ha sido por odio"

Juan Fernández, que es alcalde por las listas del PP y el apoyo municipal de VOX, considera que "ha fallado el sistema" porque no se detectó en su gravedad la enfermedad del hombre y que "no ha soportado la presión y le ha llevado a cometer este acto".

El alcalde de Alpedrete, Juan Fernández, ha sido objeto de polémica sobre un caso de violencia machista Instagram @juanrfalfaro

El alcalde mantiene esta visión al explicar que el presunto autor del asesinato había permanecido "mucho tiempo de baja", que había solicitado una incapacidad por su complicada situación y que, al no recibir el dictamen favorable, habría terminado por cometer el asesinato de su esposa: "No ha sido por odio", ha llegado a asegurar.

Los hechos a los que hace referencia el alcalde popular de Alpedrete, Juan Fernández, ocurrieron el pasado sábado, 15 de noviembre, cuando el personal de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid se personó en un chalet de la localidad tras recibir una llamada de emergencia.

Cuando finalmente pudieron acceder a la vivienda, los efectivos desplazados se encontraron con los cuerpos sin vida de una pareja de alrededor de 60 años, que presentaban signos de violencia. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando datos del presunto asesino, mientras que la Guardia Civil mantiene una investigación activa para esclarecer todo lo ocurrido.

La mujer no aparecía registrada en el sistema Viogén y tampoco había constancia de ningún tipo de denuncia previa. Si finalmente queda reflejada como un crimen machista, sería la 37ª mujer en España asesinada por violencia machista en lo que va de 2025, la 1.332 desde 2003, cuando comenzó el registro en nuestro país.