Sale a la luz otra muerte en la misma residencia donde asesinaron a Encarnita Polo

El brutal asesinato de la actriz y cantante Encarnita Polo ha conmocionado a todo el mundo del espectáculo. La artista se encontraba internada en la residencia Decanos de Ávila, donde fue presuntamente estrangulada hasta la muerte a los 86 años por otro residente de 66, que se escapó del área de Psiquiatría.

El hombre, que ya ha sido detenido, padecía demencia y está siendo ahora investigado. Según las primeras pesquisas, no fue en ningún momento consciente del asesinato y ahora la Justicia plantea su posible inimputabilidad.

Las sospechas se sitúan actualmente sobre el centro residencial, ya que este paciente no había sido catalogado de riesgo y logró escapar de su unidad hasta alcanzar la habitación de Encarnita Polo, que fue atacada mientras dormía.

Por el momento, la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha explicado ante los medios que los hechos se encuentran "bajo investigación judicial".

Además, la responsable de la Junta ha asegurado que su departamento realiza "inspecciones periódicas y visitas de seguimiento en todos los centros, incluido el afectado, y no se habían detectado problemas relevantes.

La cantante ha sido asesinada en Ávila, donde residía tras haber vivido unos trágicos últimos años, en los que llegó a perder su vivienda en Madrid y le estafaron 70.000 euros, los ahorros de toda una vida, en el caso de las preferentes. Durante su funeral, llamó la atención la presencia de una corona de la asociación de familiares con Alzheimer, ya que nunca había trascendido tal noticia a los medios. Encarnita llevaba en esta residencia desde comienzos de 2025.

Una muerte tan solo ocho días antes

En mitad de la expectación que ha generado este asesinato, los familiares de una mujer fallecida tan solo ocho días antes han denunciado en el programa 'Directo al grano' de RTVE un supuesto descontrol en el centro, falta de atención y errores que sufrió su madre durante su internamiento.

Además, después de haber trascendido el brutal asesinato de Encarnita Polo en el mismo lugar y tan solo con una semana de diferencia, la familia de esta interna ha presentado una denuncia en comisaría para abrir una investigación contra el centro.

La ahora denunciante, junto a su hermana, asegura que detectó varias negligencias en la residencia de mayores. Su madre, explica, ingresó por un problema en la cadera y, menos de un mes después, tras un diagnóstico de cáncer, falleció. Explica que podrían haber estado involucrados algunos posibles fallos relacionados con la medicación.

Por otro lado, al asociación El Defensor del Paciente ha solicitado la apertura de una investigación ante la Fiscalía Provincial de Ávila por la muerte de Encarnita Polo, para que actúe de oficio, puesto que considera que "no es admisible que en una residencia convivan pacientes agresivos por su patología con otros indefensos". Esta organización recuerda que la seguridad en las residencias privadas de mayores está regulada por varias normativas destinadas a garantizar la protección y bienestar de los usuarios.