Sale a la luz la dramática situación de Encarnita Polo antes de su muerte: en la ruina

El brutal asesinato de la actriz y cantante Encarnita Polo en la residencia Decanos de Ávila a manos de un interno ha traído de actualidad nuevamente la vida de la intérprete y sus trágicos últimos años de vida.

La policía está investigando su fallecimiento y apunta inicialmente a un posible homicidio por estrangulamiento cometido por otro interno, que llegó recientemente a la residencia y se escapó del área de Psiquiatría para perpetrar el crimen.

Se trata de un interno que padece demencia y que, según las primeras pesquisas, alegó que no tenía constancia de lo ocurrido tras perpetrar el asesinato. Por este motivo, ha sido ingresado en un hospital para su estabilización.

La tragedia de Encarnita Polo: su lucha por sobrevivir en sus últimos años de vida

A pesar de su éxito, entre otros por su legendaria canción 'Paco, Paco, Paco', Encarnita Polo sufrió sus últimos días de vida envuelta en una lucha por la supervivencia y en un gran ambiente de precariedad.

Su vida, antes llena de aplausos, atención y el foco mediático, viró hacia la mayor discreción posible. Y, alejada de cualquier presión del pasado, en una residencia que prometía ser su refugio al cargo de profesionales, fue brutalmente asesinada en plena noche por otro interno recién llegado.

La situación de Encarnita Polo se deterioró significativamente a partir de la década del 2000. Después de un período de éxito caracterizado por acumular galas y trabajos con gran relevancia mediática, sufrió uno de sus grandes reveses: un desahucio de su vivienda en el exclusivo barrio madrileño de Chamberí, que pagó pero que fue reclamada por su ex marido, Adolfo Waitzman, por una confusión que ella tuvo en la firma de los papeles.

Desde entonces, se vio obligada a cambiar de vivienda en dos ocasiones en régimen de alquiler, hasta que sufrió un duro golpe en 2012, con la estafa de las preferentes, en las que invirtió entre 70.000 y 90.000 euros por confiar en un producto financiero que después se demostró como un gran engaño. A pesar de que la mayoría de los afectados lograron recuperar el dinero, la incertidumbre planeó sobre Encarnita Polo, que no logró recuperar su vida.

Ante la falta de recursos la artista se vio obligada a empeñar joyas y objetos personales en el Monte de Piedad tras toda una vida de trabajo. Una situación que se unía a las críticas que realizaba a los medios de comunicación, que le invitaban sin ningún tipo de remuneración, por lo que progresivamente fue alejándose de la vida pública.

A pesar de todo, Encarnita Polo volvió temporalmente a la arena mediática cuando se viralizó nuevamente su tema 'Paco, Paco, Paco' al ser remezclado con un videoclip de un tema de Beyoncé. Sin embargo, la artista denunció que este renacer no se transformó en derechos ni ninguna remuneración económica u oportunidades laborales.

Su vida en Ávila: nunca logró adaptarse

Ante este contexto desesperado, la artista finalmente optó por mudarse a Ávila tras toda una vida en Madrid. En varias entrevistas reconoció que lo hacía porque la vida era mucho más barata y para estar cerca de su única hija, Raquel. Sin embargo, encontró grandes problemas para adaptarse a esta nueva vida.

Raquel fue un gran apoyo emocional para Encarnita, pero la situación empezó a empeorar a comienzos de 2025, cuando el deterioro físico y cognitivo de la artista fue palpable, por lo que la familia optó por la complicada decisión de ingresarla en la residencia Decanos.

Este movimiento tenía como objetivo facilitar cuidados profesionales y un entorno adaptado plenamente a sus necesidades. Pero tan solo unos meses después, Encarnita Polo encontró la muerte al ser asesinada por un interno, en un caso que ahora esta siendo investigado por la justicia.

A pesar de su meteórica trayectoria y su reconocimiento público, Encarnita Polo murió sin propiedades ni actividad empresarial vigente. La sociedad con la que gestionó su carrera, Kelly Media SL, fue disuelta en 2004.

Posteriormente, Hacienda la dio de baja provisional por incumplimientos y, en 2022, la Agencia Tributaria revocó definitivamente su NIF, dejando a la compañía sin ninguna posibilidad legal de operaciones.

Durante el funeral de Encarnita Polo se encontró un detalle significativo, una corona enviada por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ávila. Este gesto, que la familia mantuvo con discreción, sugiere un deterioro progresivo en su salud que quedó guardado en la más estricta intimidad.

Estas circunstancias evidencian la complicada situación que enfrentaba Encarnita Polo en sus últimos años de vida. Una carrera profesional de éxito, pero una vida que terminó en la ruina económica, en el olvido mediático y el silencio de su familia ante su dura situación.