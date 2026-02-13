Los Replicantes
Un hígado de cerdo modificado y conectado desde el exterior consigue salvar a un paciente

Un equipo del Hospital Xijing ha conseguido conectar un hígado de cerdo editado genéticamente a la circulación del paciente desde el exterior.

Sala de operaciones en un hospital Foto: Envato Elements
13 Febrero 2026 17:19 (hace 4 horas)

El paciente presentaba insuficiencia hepática aguda, un fallo súbito del hígado que impide que el organismo filtre toxinas, sintetice proteínas esenciales y mantenga el metabolismo con normalidad. En este punto, la prioridad clínica era ganar tiempo: estabilizarlo lo suficiente para que llegara a un trasplante humano o para que su propio hígado tuviera margen de recuperación, ya que el deterioro en estos casos puede ser rápido y crítico en cuestión de horas o días.

No era un trasplante en sentido clásico. En lugar de implantar el órgano, los médicos usaron el hígado porcino modificado como soporte extracorpóreo. Este se encontraba conectado a un circuito de perfusión para asumir temporalmente parte del trabajo de depuración de la sangre.

Este avance científico supone un nuevo hito para salvar vidas
Este avance científico supone un nuevo hito para salvar vidas Envato Elements

La idea es actuar como "puente" en situaciones críticas y poder estabilizar al paciente mientras llega un órgano humano o mientras el hígado propio recupera su función.

La línea de investigación: "xenosoporte" en lugar de trasplante

Lo innovador aquí no es implantar un órgano animal, sino usarlo extracorpóreamente como un sistema de soporte temporal. La idea es parecida a una diálisis, pero aplicada al hígado. Mientras se controla la crisis, se intenta evitar el daño irreversible del organismo y ganar margen para un trasplante humano o para que el hígado se estabilice.

El órgano usado procede de un cerdo editado en varios genes para reducir incompatibilidades con humanos y mejorar problemas críticos como la coagulación. En este caso se menciona la edición de seis genes realizada por una empresa biotecnológica china llamada ClonOrgan.

Qué se sabe del paciente y qué resultados se anunciaron

La información pública sobre la identidad y los antecedentes clínicos concretos del paciente es limitada. Lo que sí se ha comunicado es que, durante el soporte extracorpóreo, mejoraron parámetros de función hepática y descendieron toxinas, lo que permitió estabilizar el cuadro.

También se ha explicado que el hígado porcino llegó a realizar funciones medibles (por ejemplo, producción de bilis/depuración) dentro del circuito externo, lo que refuerza la tesis de "puente" temporal.

