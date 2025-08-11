Los Replicantes
Buscar
Usuario

Noticias

Alerta alimentaria: retiran estas populares bebidas del supermercado por riesgo sanitario

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) alerta sobre la distribución de bebidas en supermercados.

Alerta alimentaria: retiran estas populares bebidas del supermercado por riesgo sanitario
Compra en el supermercado Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

11 Agosto 2025 18:45 (hace 11 horas)

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha activado una alerta sanitaria para personas alérgicas o intolerantes a los derivados lácteos por la presencia no declarada de estos ingredientes en varias cremas de licor de la marca Destilería Das Ideas.

Vídeos Los Replicantes

El organismo, que depende del Ministerio de Consumo, ha indicado que los productos afectados son las variedades de crema de café, crema de arroz con leche, crema de chocolate y cereza, crema de licor, crema de piruleta, crema de limón, crema de frutos del bosque, crema de fresa nube y crema de melocotón y maracuyá. El aviso afecta a los lotes que no indiquen en la etiqueta "contiene derivados lácteos" o en los que esa advertencia sea ilegible o incompleta.

La distribución inicial de los lotes se ha detectado en Madrid, Navarra, Asturias, Cataluña, Castilla y León y Galicia. Sin embargo, dadas las características del sector, no se descartan posibles redistribuciones hacia otros territorios. La información se ha transmitido a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para proceder a su retirada.

Aviso a la población: cómo actuar ante la alerta alimentaria

Ante el aviso emitido por la AESAN, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el organismo ha recomendado a las personas con alergia o intolerancia a los lácteos que eviten consumir estos productos.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. La representación trans que ha marcado el mundo de la interpretación en España
  7. Una influencer desata la ira de tiktokers catalanes tras mostrar su "truco" con el fuet
  8. Ni bares ni cafeterías: la nueva prohibición de Bruselas a toda la hostelería en España
  9. Así eres si duermes siempre con la puerta del dormitorio cerrada: esto dice la psicología
  10. Detenido el rapero Cecilio G al acudir a una comisaría para denunciar la pérdida de su DNI
Contenidos que te pueden interesar
Alerta por Chikungunya en China: despliega medidas como en el Covid-19 por contagios

Alerta por Chikungunya en China: despliega medidas como en el Covid-19 por contagios

Alerta alimentaria: retiran estas populares bebidas del supermercado por riesgo sanitario

Alerta alimentaria: retiran estas populares bebidas del supermercado por riesgo sanitario

Morante de la Puebla, con graves lesiones tras una brutal cornada en Pontevedra

Morante de la Puebla, con graves lesiones tras una brutal cornada en Pontevedra

EEUU ofrece una brutal recompensa por Maduro: el doble que Bin Laden o Sadam Husein

EEUU ofrece una brutal recompensa por Maduro: el doble que Bin Laden o Sadam Husein

Hospitalizado un joven de 25 años en estado grave por un golpe de calor en Metro de Madrid

Hospitalizado un joven de 25 años en estado grave por un golpe de calor en Metro de Madrid

Sorprenden al agitador ultra Vito Quiles sin billete en un AVE: "Así son los patriotas"

Sorprenden al agitador ultra Vito Quiles sin billete en un AVE: "Así son los patriotas"

El trabajo y jefes soñados para los niños y niñas españoles, según la encuesta de Adecco

El trabajo y jefes soñados para los niños y niñas españoles, según la encuesta de Adecco

Destituida Montse Tomé como seleccionadora femenina de fútbol: ya se conoce su sustituta

Destituida Montse Tomé como seleccionadora femenina de fútbol: ya se conoce su sustituta