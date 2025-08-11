Alerta alimentaria: retiran estas populares bebidas del supermercado por riesgo sanitario

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha activado una alerta sanitaria para personas alérgicas o intolerantes a los derivados lácteos por la presencia no declarada de estos ingredientes en varias cremas de licor de la marca Destilería Das Ideas.

El organismo, que depende del Ministerio de Consumo, ha indicado que los productos afectados son las variedades de crema de café, crema de arroz con leche, crema de chocolate y cereza, crema de licor, crema de piruleta, crema de limón, crema de frutos del bosque, crema de fresa nube y crema de melocotón y maracuyá. El aviso afecta a los lotes que no indiquen en la etiqueta "contiene derivados lácteos" o en los que esa advertencia sea ilegible o incompleta.

⚠️ Excusivamente para personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche: presencia de derivados lácteos no declarados en el etiquetado de bebidas espirituosas.

La distribución inicial de los lotes se ha detectado en Madrid, Navarra, Asturias, Cataluña, Castilla y León y Galicia. Sin embargo, dadas las características del sector, no se descartan posibles redistribuciones hacia otros territorios. La información se ha transmitido a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para proceder a su retirada.

Aviso a la población: cómo actuar ante la alerta alimentaria

Ante el aviso emitido por la AESAN, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el organismo ha recomendado a las personas con alergia o intolerancia a los lácteos que eviten consumir estos productos.