Qué es una osteomielitis púbica: la enfermedad que sufre Salvador Illa

Salvador Illa padece un grave dolor y ha sido tratado en la UCI del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

El presidente catalán, Salvador Illa Foto: CC
Adrián Parrondo

20 Enero 2026 12:33 (hace 14 horas)

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha permanecido ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona desde el pasado sábado 17 de enero. Recientemente ha sido trasladado a planta tras una mejora en su estado.

El presidente catalán sufre una osteomielitis púbica, provocada en su caso por la bacteria Streptococcus dysgalactiae. Se trata de una infección de la sínfisis púbica, una articulación de los huesos de la pelvis, y del músculo obturador externo izquierdo.

La sínfisis púbica es una articulación en la que se unen los dos huesos del pubis y que está ubicada en la parte anterior de la pelvis. Se trata de una zona sensible, puesto que sobre ella recae toda la carga que se realiza a diario.

Esta inflamación se denomina en ocasiones osteomielitis y se extiende a los músculos de la zona, como le ha ocurrido a Salvador Illa. En su caso, se ha visto afectado por la bacteria Streptococcus dysgalactiae.

Una patología poco frecuente

Esta patología es muy poco frecuente y se puede presentar de forma aguda o crónica. Entre los síntomas se encuentra el dolor pélvico, la dificultad para caminar y, en algunos casos, fiebre o malestar general.

La bacteria Streptococcus dysgalactiae forma parte de la microbiota de muchas personas y, en condiciones normales, no representa un problema. Sin embargo, puede proliferar desconsoladamente cuando las defensas están bajas o se padece una herida, lo que puede derivar en graves infecciones.

En el caso de padecer este problema de salud, se impone un tratamiento antibiótico. En el caso de Salvador Illa, se administra uno a través de vía endovenosa, durante al menos 15 días, así como un analgésico.

El presidente padece un grave dolor en la zona, por lo que los médicos priorizan su reposo para garantizar su correcta recuperación. El diagnóstico, en todo caso, representa una buena noticia, ya que descarta otras patologías mucho más graves.

Salvador Illa será trasladado a planta este martes 20 de enero y su evolución es favorable. En todo caso, se desconoce cuántas semanas permanecerá de baja, aunque inicialmente su previsión de ingreso se extiende durante 15 días que podría completar en su hogar si se dan las condiciones.

