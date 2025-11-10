Los Replicantes
Buscar

Vida

Una influencer escandalizada con lo que se encuentra en un supermercado de Catar

Una tiktoker nos enseña cómo es un supermercado en Catar y las diferencias que presenta con uno de España.

Una influencer escandalizada con lo que se encuentra en un supermercado de Catar
Supermercado Foto: CC
Andrea Torrente

Andrea Torrente

10 Noviembre 2025 09:30 (hace 12 horas)

Cuando viajamos lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cada país tiene su propia cultura y costumbres, hay algunos sitios del mundo en los que el desarrollo es mayor que en España y también otros que parecen estar estancados en el siglo anterior. Una influencer ha querido compartir su opinión tras encontrar algunas cosas que le han sorprendido dentro de un mercado en Doha, Catar.

Vídeos Los Replicantes

Supermercado de Doha

La creadora de contenido ha generado un gran debate en redes sociales, concretamente a través de un vídeo publicado en TikTok. Bajo el nombre de 'Paudalli' y con un público de 35.400 seguidores ha querido explicar las "cosas del supermercado en Catar que como española me sorprenden un montón".

La influencer recorre los pasillos y muestra las diferencias que hay con nuestro país, podemos observar un enorme pasillo lleno de pañuelos de papel o con aceites destinados a la meditación, encontramos una amplia variedad de chocolates al estilo Dubái y los típicos dátiles de la zona.

Paudalli destaca lo que ocurre en la pescadería, donde los que te sirven el pescado crudo también te lo cocinan al gusto del consumidor. "Te lo preparan en una pequeña parrilla o lo fríen con aceite y limón, como tú quieras", añadía.

Pasillo con los productos de limpieza

Lo que más escandalizó a la tiktoker fue cuando llegó al pasillo de los detergentes y los productos de limpieza porque en cada uno de estos envases aparece la imagen de una mujer con velo. Paudalli calificó esto de "sorprendente y chocante".

@paudalli Acompáñame en esta aventura por el supermercado en Doha, (Catar) ✈️🇶🇦🛒🥙🤯 #supermercado #viajes #supermarket #comparacion #curiosidades #viajerosporelmundo #azafata #chocolatedubai #dubaichocolate ♬ Roxanne - Instrumental - Califa Azul

Las contestaciones a este vídeo han sido muchas y algunas dicen: "¿Te sorprende ver mujeres en artículos de limpieza en ese país?", el usuario da a entender que es normal que en países, donde el machismo es más habitual haya productos así.

Otros han puntualizado que "lo peor es que parece la misma mujer en todos los productos", como si las empresas se hubieran puesto de acuerdo para utilizar la misma imagen en productos dirigidos a la limpieza.

La diferencia que se aprecia en este supermercado con uno cualquiera en España es una muestra más de cultura y de progreso, no todos los países avanzan al mismo tiempo, incluso hay algunos que no quieren progresar y se encuentran cómodos viviendo bajo unas normas conservadoras y machistas, lo peor es cuando quieren progresar, pero no les dejan o, simplemente, no conocen otra cosa por lo que piensan que lo que ocurre dentro de su país es lo normal.

Lo más compartido

  1. Condenan a Sarkozy a cinco años de cárcel por la financiación libia de su campaña
  2. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  3. Una ecuatoriana que vive en España se decide por una de las dos culturas gastronómicas
  4. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  5. Adiós Uber y Cabify: el plan de Cataluña para su expulsión de Barcelona
  6. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  7. Violan, torturan, mutilan y asesinan a tres jóvenes en pleno directo de TikTok
  8. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  9. De qué ha muerto Shewarge Alene, ganadora del último maratón de Estocolmo: solo 30 años
  10. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
Artículos relacionados
Merche: "¿Machismo? En su momento costó que industria y medios tomaran en serio mi labor"

Merche: "¿Machismo? En su momento costó que industria y medios tomaran en serio mi labor"

El PSOE denuncia a un teniente de alcalde de VOX por achacar el machismo a la inmigración

El PSOE denuncia a un teniente de alcalde de VOX por achacar el machismo a la inmigración

Ana Obregón reacciona a la paternidad de Robert de Niro a los 79 años: "El machismo existe"

Ana Obregón reacciona a la paternidad de Robert de Niro a los 79 años: "El machismo existe"

El machismo de un alcalde del PP contra Irene Montero en el canal de Javier Negre: "Tiene llagas de chupársela al coletas"

El machismo de un alcalde del PP contra Irene Montero en el canal de Javier Negre: "Tiene llagas de chupársela al coletas"

Contenidos que te pueden interesar
Una influencer escandalizada con lo que se encuentra en un supermercado de Catar

Una influencer escandalizada con lo que se encuentra en un supermercado de Catar

Qué es la Corona de la Almudena: origen y receta del dulce de la patrona de Madrid

Qué es la Corona de la Almudena: origen y receta del dulce de la patrona de Madrid

Nueva ayuda del Gobierno de 1.200 euros: beneficiados y requisitos

Nueva ayuda del Gobierno de 1.200 euros: beneficiados y requisitos

Qué fue de Íñigo González ('GH1'): del éxito en televisión a una institución pública

Qué fue de Íñigo González ('GH1'): del éxito en televisión a una institución pública

La Generalitat ya tenía el envío ES-Alert por la DANA mientras Mazón seguía en El Ventorro

La Generalitat ya tenía el envío ES-Alert por la DANA mientras Mazón seguía en El Ventorro

Adiós a esta mítica cadena de zapaterías: prepara un ERE y cierra sus tiendas

Adiós a esta mítica cadena de zapaterías: prepara un ERE y cierra sus tiendas

Muere a los 23 años en pleno reto de beber el máximo alcohol posible en una discoteca

Muere a los 23 años en pleno reto de beber el máximo alcohol posible en una discoteca

Alerta por el nuevo bizcocho de pistacho de Mercadona: las precauciones a seguir

Alerta por el nuevo bizcocho de pistacho de Mercadona: las precauciones a seguir