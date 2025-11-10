Una influencer escandalizada con lo que se encuentra en un supermercado de Catar

Cuando viajamos lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cada país tiene su propia cultura y costumbres, hay algunos sitios del mundo en los que el desarrollo es mayor que en España y también otros que parecen estar estancados en el siglo anterior. Una influencer ha querido compartir su opinión tras encontrar algunas cosas que le han sorprendido dentro de un mercado en Doha, Catar.

Supermercado de Doha

La creadora de contenido ha generado un gran debate en redes sociales, concretamente a través de un vídeo publicado en TikTok. Bajo el nombre de 'Paudalli' y con un público de 35.400 seguidores ha querido explicar las "cosas del supermercado en Catar que como española me sorprenden un montón".

La influencer recorre los pasillos y muestra las diferencias que hay con nuestro país, podemos observar un enorme pasillo lleno de pañuelos de papel o con aceites destinados a la meditación, encontramos una amplia variedad de chocolates al estilo Dubái y los típicos dátiles de la zona.

Paudalli destaca lo que ocurre en la pescadería, donde los que te sirven el pescado crudo también te lo cocinan al gusto del consumidor. "Te lo preparan en una pequeña parrilla o lo fríen con aceite y limón, como tú quieras", añadía.

Pasillo con los productos de limpieza

Lo que más escandalizó a la tiktoker fue cuando llegó al pasillo de los detergentes y los productos de limpieza porque en cada uno de estos envases aparece la imagen de una mujer con velo. Paudalli calificó esto de "sorprendente y chocante".

Las contestaciones a este vídeo han sido muchas y algunas dicen: "¿Te sorprende ver mujeres en artículos de limpieza en ese país?", el usuario da a entender que es normal que en países, donde el machismo es más habitual haya productos así.

Otros han puntualizado que "lo peor es que parece la misma mujer en todos los productos", como si las empresas se hubieran puesto de acuerdo para utilizar la misma imagen en productos dirigidos a la limpieza.

La diferencia que se aprecia en este supermercado con uno cualquiera en España es una muestra más de cultura y de progreso, no todos los países avanzan al mismo tiempo, incluso hay algunos que no quieren progresar y se encuentran cómodos viviendo bajo unas normas conservadoras y machistas, lo peor es cuando quieren progresar, pero no les dejan o, simplemente, no conocen otra cosa por lo que piensan que lo que ocurre dentro de su país es lo normal.