Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda

La magistrada del caso asegura que el supermercado tuvo un error grave de diligencia ante la falta de seguridad.

Mujer bajando en una rampa mecánica de un supermercado Foto: Elements Envato
Andrea Torrente

28 Octubre 2025 17:07 (hace 2 horas)

Lo que parecía un día tranquilo para ir a hacer la compra acabó en tragedia para una de las clientas que acabó sufriendo un accidente en la rampa mecánica de un comercio. Los hechos tuvieron lugar en un supermercado de Granada en el que una mujer piso unos cristales que estaban en el suelo que aún no habían sido recogidos.

El comercio ha sido condenado a indemnizar con 36.579 euros a la clienta por los daños y las secuelas que le ha ocasionado a la mujer encontrarse con estos cristales. Según informa Ideal, la sentencia afirma que la víctima ha sufrido secuelas físicas, daño neuropático "muy intenso" y una pérdida en la calidad de vida desde que tuviera lugar este percance en el supermercado hace siete años.

Momento del accidente

Fue en septiembre de 2018, cuando la afectada que tenía entonces 43 años bajaba por una rampa mecánica del supermercado sujetando el carro de la compra. Este fue el momento en el que de manera accidental, la mujer "pisó unos cristales que había en el suelo y que no habían sido retirados por los trabajadores".

En la rampa, la señora intentó retirar los restos de cristales con tan mala suerte que se torció el tobillo justo en ese instante, clavándose algunos fragmentos en la plata del pie izquierdo. El abogado de la accidentada, Alberto Salas Martínez, ha explicado que su clienta ha tenido que someterse a una intervención quirúrgica y pasar por 347 días de recuperación.

Masaje para tratar los pies
Masaje para tratar los pies Envato elements

Consecuencias para la afectada y para el supermercado

El informe médico presentado en el juicio detalla que la mujer presenta un "dolor neuropático muy intenso" y sigue teniendo una cicatriz que se ve a simple vista. Además, esto ha traído numerosas consecuencias para la afectada, entre ellas: dejar de hacer deporte de impacto, esto ha supuesto la suspensión de sus clases de baile y dejar de salir a correr; no puede llevar zapatos de tacón; y tampoco puede subir escaleras por culpa del dolor, por lo que su vida cotidiana ha quedado limitada por culpa del accidente.

La víctima ha tenido que dejar su trabajo, ya que al ser limpiadora, no podía realizar ciertos movimientos sin dolor o molestias. Así, la magistrada ha declarado que el supermercado cometió una falta de diligencia por no garantizar la seguridad de sus clientes, por ello, deberá abonar 36.579 euros a la afectada para compensar todas las consecuencias ocasionadas.

