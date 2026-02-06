Qué es el Trop-plein: la razón por la que sale agua de los enchufes en Grazalema

En Grazalema, el paso de la borrasca Leonardo ha dejado una imagen poco habitual: el agua brotando dentro de las casas, incluso por paredes, suelos y cuadros eléctricos. La clave está en el trop-plein, un "rebose" típico de los entornos kársticos: cuando el acuífero subterráneo se satura, el agua deja de filtrarse y busca salida por grietas y cavidades, como si el subsuelo "desbordara". Ese rebose convierte viviendas y calles en auténticos puntos de evacuación del agua acumulada y eleva el riesgo de daños y de inestabilidad del terreno.

Ese componente geológico no se limita a Grazalema. En Andalucía, el temporal ha obligado a miles de desalojos preventivos y mantiene un doble frente: inundaciones y riesgo de deslizamientos, corrimientos y desprendimientos. AEMET ya lo advertía en su aviso especial al mencionar "probables deslizamientos de tierra" en áreas afectadas, y en puntos concretos se vigila también la posibilidad de hidroseísmos, pequeños temblores ligados a la presión del agua infiltrada.

Las cifras ayudan a entender por qué el trop-plein ha aparecido con tanta fuerza. AEMET había avisado de que en la Sierra de Cádiz podían superarse 200-250 mm en 24 horas, pero lo registrado fue muy superior: según datos de AEMET citados por otras fuentes, Grazalema midió 581,5 l/m² el miércoles y sumó otros 75 l/m² el jueves por la mañana, más de 600 litros en dos días. Y para dimensionarlo, la media anual ronda los 1.900 l/m², así que el episodio concentró casi un tercio de la lluvia de un año en muy poco tiempo.

💧🔌La peor inundación en Grazalema de los últimos 60 años: sale agua de los enchufes. Conocido por ser uno de los sitios donde más llueve de España, recibe más de 200 litros por m2 en las últimas 24 horas. El exceso de agua está brotando por los suelos y las paredes de algunas... pic.twitter.com/J8DSbsrRq4 — 101TV (@101tvandalucia) February 4, 2026

Situación en Grazalema

Con el acuífero "colmatado" y el agua emergiendo por múltiples puntos, la Junta ordenó el desalojo total del municipio. La emergencia obligó a medidas poco habituales: en algunas viviendas, los servicios de emergencia llegaron a abrir huecos/boquetes para facilitar el desagüe y aliviar la presión, evitando daños estructurales y permitiendo que el caudal encontrara una salida controlada.

El operativo de evacuación se ejecutó de forma ordenada, con traslados a municipios cercanos. Parte de los vecinos fue reubicada en Ronda, donde se habilitó un pabellón como alojamiento para quienes no tenían alternativa.

¿Cuál es la previsión para estos días?

06/02 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: lluvias, vientos, costeros, tormentas y nevadas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/HBWNJt7QOr — AEMET (@AEMET_Esp) February 5, 2026

La previsión mantiene la inestabilidad en Andalucía, aunque con matices. En su aviso, la AEMET señalaba que este viernes 6 la borrasca Leonardo comenzaría a perder parte de su influencia, con precipitaciones aún presentes pero, en general menos adversas que en el pico del episodio.

El organismo advierte, eso sí, de un posible repunte a partir del sábado 7, cuando la llegada de otra borrasca atlántica podría reintensificarse tanto la lluvia como el viento, especialmente en el tercio sur, ya muy castigado.

En el caso concreto de Grazalema, AEMET mantiene avisos por lluvia acumulada y viento, con previsiones que contemplan que en su entorno puedan superarse los 70-80 mm en 12 horas y rachas en torno a 70 km/h.

Con el terreno y el subsuelo ya saturados, el mensaje de los servicios de emergencia es claro: cualquier nuevo episodio, aunque sea menor, puede tener más impacto del habitual, por lo que se recomienda seguir los avisos oficiales y la evolución local.