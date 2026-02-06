Los Replicantes
Buscar

Ciencia

Qué es el Trop-plein: la razón por la que sale agua de los enchufes en Grazalema

La saturación del subsuelo activa el fenómeno trop-plein: el agua emerge en viviendas y obliga a desalojos por la inestabilidad del terreno.

Qué es el Trop-plein: la razón por la que sale agua de los enchufes en Grazalema
Sale agua de los enchufes en Gazalema por la borrasca Leonardo Foto: Captura (Los Replicantes)
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

06 Febrero 2026 13:07 (hace 6 horas)

En Grazalema, el paso de la borrasca Leonardo ha dejado una imagen poco habitual: el agua brotando dentro de las casas, incluso por paredes, suelos y cuadros eléctricos. La clave está en el trop-plein, un "rebose" típico de los entornos kársticos: cuando el acuífero subterráneo se satura, el agua deja de filtrarse y busca salida por grietas y cavidades, como si el subsuelo "desbordara". Ese rebose convierte viviendas y calles en auténticos puntos de evacuación del agua acumulada y eleva el riesgo de daños y de inestabilidad del terreno.

Vídeos Los Replicantes

Ese componente geológico no se limita a Grazalema. En Andalucía, el temporal ha obligado a miles de desalojos preventivos y mantiene un doble frente: inundaciones y riesgo de deslizamientos, corrimientos y desprendimientos. AEMET ya lo advertía en su aviso especial al mencionar "probables deslizamientos de tierra" en áreas afectadas, y en puntos concretos se vigila también la posibilidad de hidroseísmos, pequeños temblores ligados a la presión del agua infiltrada.

Las cifras ayudan a entender por qué el trop-plein ha aparecido con tanta fuerza. AEMET había avisado de que en la Sierra de Cádiz podían superarse 200-250 mm en 24 horas, pero lo registrado fue muy superior: según datos de AEMET citados por otras fuentes, Grazalema midió 581,5 l/m² el miércoles y sumó otros 75 l/m² el jueves por la mañana, más de 600 litros en dos días. Y para dimensionarlo, la media anual ronda los 1.900 l/m², así que el episodio concentró casi un tercio de la lluvia de un año en muy poco tiempo.

Situación en Grazalema

Con el acuífero "colmatado" y el agua emergiendo por múltiples puntos, la Junta ordenó el desalojo total del municipio. La emergencia obligó a medidas poco habituales: en algunas viviendas, los servicios de emergencia llegaron a abrir huecos/boquetes para facilitar el desagüe y aliviar la presión, evitando daños estructurales y permitiendo que el caudal encontrara una salida controlada.

El operativo de evacuación se ejecutó de forma ordenada, con traslados a municipios cercanos. Parte de los vecinos fue reubicada en Ronda, donde se habilitó un pabellón como alojamiento para quienes no tenían alternativa.

¿Cuál es la previsión para estos días?

La previsión mantiene la inestabilidad en Andalucía, aunque con matices. En su aviso, la AEMET señalaba que este viernes 6 la borrasca Leonardo comenzaría a perder parte de su influencia, con precipitaciones aún presentes pero, en general menos adversas que en el pico del episodio.

El organismo advierte, eso sí, de un posible repunte a partir del sábado 7, cuando la llegada de otra borrasca atlántica podría reintensificarse tanto la lluvia como el viento, especialmente en el tercio sur, ya muy castigado.

En el caso concreto de Grazalema, AEMET mantiene avisos por lluvia acumulada y viento, con previsiones que contemplan que en su entorno puedan superarse los 70-80 mm en 12 horas y rachas en torno a 70 km/h.

Con el terreno y el subsuelo ya saturados, el mensaje de los servicios de emergencia es claro: cualquier nuevo episodio, aunque sea menor, puede tener más impacto del habitual, por lo que se recomienda seguir los avisos oficiales y la evolución local.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  3. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  4. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  5. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  6. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
  7. Adiós baliza V16: la alternativa definitiva de Alemania
  8. Sale a la luz la muerte del influencer cubano Khaly Flow El Ambiental en España
  9. Ouigo cancela 15.000 billetes repentinamente: Renfe rescata a los afectados
  10. La madre del niño Gabriel Cruz denuncia un perfil falso de Ana Julia con fotos del menor
Artículos relacionados
¿Qué carreteras están cortadas por la borrasca Leonardo? Mapa de la DGT

¿Qué carreteras están cortadas por la borrasca Leonardo? Mapa de la DGT

Cortada la línea 8 de Metro de Madrid por la rotura de una tubería

Cortada la línea 8 de Metro de Madrid por la rotura de una tubería

Cómo viajar entre Madrid y Andalucía tras Adamuz: servicio alternativo de Renfe

Cómo viajar entre Madrid y Andalucía tras Adamuz: servicio alternativo de Renfe

Alerta por DANA: AEMET lanza avisos de lluvia y nieve en estas zonas

Alerta por DANA: AEMET lanza avisos de lluvia y nieve en estas zonas

Contenidos que te pueden interesar
Tragedia en el restaurante: muere un cocinero tras meter la cabeza en una freidora

Tragedia en el restaurante: muere un cocinero tras meter la cabeza en una freidora

Por qué el Gobierno vasco concede libertad al ex jefe de ETA Txeroki entre semana

Por qué el Gobierno vasco concede libertad al ex jefe de ETA Txeroki entre semana

Alerta alimentaria: retiran esta leche en polvo para bebés del supermercado

Alerta alimentaria: retiran esta leche en polvo para bebés del supermercado

De qué ha muerto Cristina Pérez Galcenco a los 21 años: hija del futbolista Nacho Pérez

De qué ha muerto Cristina Pérez Galcenco a los 21 años: hija del futbolista Nacho Pérez

Adiós Mercadona: retira estas secciones de sus supermercados

Adiós Mercadona: retira estas secciones de sus supermercados

Bote récord de 'Pasapalabra': cuánto cobrará Rosa Rodríguez tras pasar por Hacienda

Bote récord de 'Pasapalabra': cuánto cobrará Rosa Rodríguez tras pasar por Hacienda

Adiós a viajes con mascotas en la Unión Europea: nueva normativa desde el 22 de abril

Adiós a viajes con mascotas en la Unión Europea: nueva normativa desde el 22 de abril

Qué es el Trop-plein: la razón por la que sale agua de los enchufes en Grazalema

Qué es el Trop-plein: la razón por la que sale agua de los enchufes en Grazalema