Alerta por DANA: AEMET lanza avisos de lluvia y nieve en estas zonas

La inestabilidad protagonizará el clima en la mayor parte del país a pesar de haber dejado atrás a la borrasca Emilia.

Lluvias intensas Foto: Pexels
Adrián Parrondo

16 Diciembre 2025 19:17 (hace 2 horas)

Alerta por DANA. A pesar de que la borrasca Emilia empieza a retirarse de la Península Ibérica, la inestabilidad meteorológica sigue en España. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado avisos por una nueva DANA que se aproximará en los siguientes días y provocará un nuevo episodio de lluvias, descenso de temperaturas y nevadas en varias zonas del país.

Varias comunidades ya han registrado precipitaciones intensas y persistentes con el paso de la borrasca Emilia, sobre todo en el este y sur del país. La AEMET advierte de que la situación seguirá, en todo caso, marcada por la inestabilidad, ya que la nueva DANA podría entrar por el sur peninsular y extender sus efectos a gran parte del territorio.

La inestabilidad marcará el clima en prácticamente todo el país
La inestabilidad marcará el clima en prácticamente todo el país Pexels

Las previsiones apuntan a que las lluvias volverán a ser protagonistas, especialmente en el Mediterráneo, centro y norte peninsular. Algunos puntos pueden registrar precipitaciones especialmente fuertes, como Andalucía, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha o Madrid.

Nieve en España: alerta de la AEMET

La llegada de aire más frío en altura favorecerá un descenso generalizado de las temperaturas, que se pueden situar ya por debajo de los 10ºC en Castilla-La Mancha, Castilla y León y Comunidad de Madrid.

Durante este miércoles 17 de diciembre y jueves 18 de diciembre, se registrará un pequeño aumento de las temperaturas máximas, pero la inestabilidad se mantendrá ante el fin de semana, con máximas por debajo de los 10ºC.

La AEMET indica que la cota de nieve bajará progresivamente y se situará en los 1.000 a 1.200 metros, aunque no se descarta que pueda descender todavía más en algunos momentos puntuales.

Las principales áreas afectadas por las nevadas se concentran en los Pirineos, Sistema Central, la Cordillera Cantábrica y Sierra Nevada, donde se podrían registrar acumulaciones significativas.

El neuvo episodio meteorológico se podría extender durante varios días, con ambiente invernal y obligando a activar los avisos meteorológicos en varias Comunidades Autónomas. Se recomienda extremar la precaución en los desplazamientos, sobre todo en carreteras de montaña, así como mantenerse informados en todo momento de posibles cambios en la previsión a través de los canales oficiales.

