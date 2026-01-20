Cómo viajar entre Madrid y Andalucía tras Adamuz: servicio alternativo de Renfe

Renfe ha activado un plan alternativo de transporte para garantizar la movilidad entre Madrid y Andalucía en alta velocidad tras el corte de la línea provocado por el accidente registrado en la zona de Adamuz (Córdoba). El dispositivo permite mantener las conexiones ferroviarias, aunque obliga a realizar un tramo por carretera en autobús entre Villanueva de Córdoba y la capital cordobesa, evitando así el punto afectado.

El servicio estará operativo mientras continúe interrumpida la circulación ferroviaria y combina trayectos en AVE con traslados en bus, lo que incrementa los tiempos de viaje. Aun así, Renfe subraya que el objetivo es ofrecer una alternativa viable a los viajeros que necesiten desplazarse, a quienes pide que utilicen este plan solo por motivos estrictamente necesarios.

Horarios del servicio alternativo de alta velocidad

Renfe ha establecido servicios alternativos para la línea Madrid-Andalucía CC

Desde Madrid-Puerta de Atocha, Renfe mantiene salidas hacia Sevilla a las 07:00, 11:00, 15:00 y 19:00 horas, y hacia Málaga a las 09:00, 13:00 y 17:00 horas.

En sentido contrario, los trenes partirán desde Sevilla a las 06:03, 09:55, 14:01 y 18:03, mientras que desde Málaga lo harán a las 07:55, 11:55 y 15:55 horas, durante todos los días que permanezca suspendido el tramo ferroviario en la provincia de Córdoba.

El recorrido entre Villanueva de Córdoba y Córdoba se realizará en autobús, lo que permite esquivar la zona del accidente y mantener la operativa del resto de la línea.

Paradas y organización del trayecto

Los trenes que cubren el trayecto entre Madrid y Villanueva de Córdoba realizarán paradas intermedias en Ciudad Real y Puertollano. Por su parte, los servicios entre Córdoba y Málaga pararán en Antequera, mientras que entre Sevilla y Córdoba no habrá paradas intermedias.

Renfe ha informado de que ya trabaja en la puesta a la venta de los billetes correspondientes a este plan especial.

Cambios, reembolsos y refuerzo de servicios convencionales

Los viajeros afectados podrán solicitar el reembolso gratuito de su billete original o cambiarlo por uno de los servicios incluidos en el plan alternativo, con devolución de la diferencia si procede.

Además, la operadora ha habilitado una frecuencia diaria por vía convencional desde Madrid-Chamartín hacia Sevilla (7.00), Cádiz (15.00) y Granada y Almería (16.25). En sentido inverso, los trenes saldrán a las 6.35 desde Cádiz, a las 8.31 desde Almería y a las 15.00 desde Sevilla.

De forma paralela, Renfe ha reforzado los servicios de Media Distancia en el corredor Madrid–Extremadura–Sevilla, con 736 plazas adicionales, para absorber parte de la demanda mientras se mantiene la incidencia.