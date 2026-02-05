Cortada la línea 8 de Metro de Madrid por la rotura de una tubería

La circulación en la línea 8 de Metro de Madrid ha quedado completamente interrumpida este jueves 5 de febrero entre las estaciones de Aeropuerto T1-T2-T3 y Aeropuerto T4, en ambos sentidos, por la rotura de una tubería en el exterior.

La incidencia, según ha explicado Metro de Madrid a través de sus redes sociales, es ajena al servicio ferroviario. El suburbano indica que el tiempo estimado para su resolución supera los 30 minutos.

Metro de Madrid todavía no ha concretado cuándo prevé que se lleve a cabo el restablecimiento del servicio. Este corte afecta a un punto crítico, ya que esta línea da servicio al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.