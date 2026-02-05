Los Replicantes
Cortada la línea 8 de Metro de Madrid por la rotura de una tubería

Metro de Madrid todavía no puede confirmar cuándo se prevé que se restablezca el servicio en el tramo afectado, que da servicio al aeropuerto.

Metro de Madrid Foto: CC
Adrián Parrondo

05 Febrero 2026 09:03 (hace 9 horas)

La circulación en la línea 8 de Metro de Madrid ha quedado completamente interrumpida este jueves 5 de febrero entre las estaciones de Aeropuerto T1-T2-T3 y Aeropuerto T4, en ambos sentidos, por la rotura de una tubería en el exterior.

La incidencia, según ha explicado Metro de Madrid a través de sus redes sociales, es ajena al servicio ferroviario. El suburbano indica que el tiempo estimado para su resolución supera los 30 minutos.

Metro de Madrid todavía no ha concretado cuándo prevé que se lleve a cabo el restablecimiento del servicio. Este corte afecta a un punto crítico, ya que esta línea da servicio al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

