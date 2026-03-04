Se gasta 7,50 euros en una porción de tarta: las redes estallan con lo que le sirven

El vídeo publicado en la red social TikTok por @mundofamilia muestra cómo, tras acudir a comer a un restaurante y pedir una tarta de queso de postre, se sorprendieron al ver el tamaño de la porción, pese a que su precio era de 7,50 euros.

Los protagonistas califican la porción de "vergonzosa" y hacen sus propios cálculos al estimar cuánto margen de beneficio podría dejar una tarta entera.

El vídeo acumula ya más de 2.000 comentarios, en los que los usuarios debaten sobre si es aceptable pagar ese precio o si, por el contrario, el margen de beneficio supera lo razonable.

TikTok se divide

Como suele ocurrir en redes sociales, cualquier tema puede generar discusión y este caso no ha sido una excepción. Parte de los comentarios de la publicación apoya a la pareja y critica al restaurante, considerando excesivo el precio para el tamaño de la porción de tarta.

Otros usuarios, sin embargo, abren otro frente en el debate y recuerdan que en un restaurante no solo se paga el producto. "Abrir las puertas de un negocio cuesta mucho", señalan algunos comentarios, en referencia a los gastos que asumen los establecimientos.

Un hostelero hace sus cálculos

Uno de los comentarios más destacados al pinchar en ellos es el de @viciousAguZ, quien asegura trabajar en hostelería y defiende que el precio de la porción es excesivo. Según explica, en su trabajo elaboran tartas de queso de distintos sabores y el coste aproximado de una tarta de unos 1,5 kilos, que puede dar unas 16 porciones, ronda los 20 euros.

El usuario señala que, en hostelería, lo habitual es aplicar un margen de entre dos y tres veces el coste del producto para cubrir gastos como el servicio, la elaboración, el tiempo o la luz. En su opinión, incluso vendiendo cada porción a 4,50 euros, se obtendría un margen suficiente. Por ello, sostiene que el elevado precio de este tipo de postres se debe, en gran parte, a que la tarta de queso se ha puesto de moda, algo que, según compara, también ha ocurrido en los últimos años con el precio de algunas hamburguesas.

En esta misma línea, otros usuarios se muestran de acuerdo con su argumento y consideran que los precios de los postres en algunos restaurantes son excesivos. "En los postres se pasan muchísimo", señala uno de los comentarios. Incluso algunos ponen en duda si estos productos son realmente caseros, asegurando que "muchas tartas de restaurante se compran al por mayor y no son caseras", y califican el precio de la porción mostrada en el vídeo como "completamente disparatado".

Defensa del sector

Otros usuarios, sin embargo, han salido en defensa del sector de la hostelería y consideran que el precio debe entenderse dentro de los costes que asume un restaurante. Algunos comentarios invitan directamente a preparar el postre en casa si el precio parece excesivo. "Prepáralo tú en tu casa: compra los productos, haz la elaboración, invierte el tiempo, paga la luz, sírvete el plato y luego lo friegas, y después me cuentas", escribe uno de los usuarios.

En la misma línea, otros recuerdan que detrás del precio de un plato hay muchos más factores que el coste de los ingredientes. "Qué fácil es criticar el precio sin saber lo que hay detrás. Luego os compráis un bolso de lujo que vale 2.000 euros y cuesta hacerlo 10 y no os quejáis tanto", señala otro comentario. Para estos usuarios, un negocio debe cubrir sus gastos y obtener beneficios y no puede limitarse únicamente a vender el producto al coste de sus ingredientes.

En cualquier caso, el vídeo ha reabierto el debate sobre el precio de los postres en los restaurantes y sobre cuánto influye el coste real del producto frente a los gastos del negocio. Mientras algunos lo consideran un precio desproporcionado, otros recuerdan que detrás de cada plato hay mucho más que los ingredientes.