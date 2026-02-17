Los Replicantes
Buscar

Política

Sánchez pide a la Fiscalía investigar a X, Meta y TikTok por pornografía infantil con IA

Sánchez pide actuar contra la "impunidad" en redes y solicita a la Fiscalía investigar si estas plataformas permiten la circulación de este contenido.

Sánchez pide a la Fiscalía investigar a X, Meta y TikTok por pornografía infantil con IA
Pedro Sánchez ha anunciado que este martes el Gobierno pedirá que se investiguen los delitos que las plataformas digitales podrían estar cometiendo. Foto: CC
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

17 Febrero 2026 11:59 (hace 12 horas)

El Gobierno situó este martes, 17 de febrero, el foco en el uso de herramientas de inteligencia artificial para generar y difundir material de pornografía infantil en redes. El anuncio lo hizo el presidente, Pedro Sánchez, que enmarcó la medida en una ofensiva más amplia para frenar lo que describe como un escenario de "impunidad" de las grandes plataformas.

Vídeos Los Replicantes

En concreto, Sánchez informó de que el Ejecutivo pedirá a la Fiscalía General del Estado que investigue a X, Meta y TikTok por su posible papel en la creación y circulación de este tipo de contenidos mediante IA, y por la eventual responsabilidad que pudiera derivarse del funcionamiento de sus sistemas y del control de lo que se publica.

Según lo publicado por el presidente en su cuenta de X, la petición se tramitará a través del Consejo de Ministros. Con ello se invoca el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y se acompañará de un informe técnico elaborado por varios ministerios para sustentar las diligencias que se solicitan.

Medidas en marcha contra la "impunidad" en redes

El movimiento de llevar el caso a la Fiscalía no llega aislado. En las últimas semanas, Pedro Sánchez ha ido encadenando anuncios para endurecer el marco contra los abusos en plataformas digitales, con el foco explícito en la protección de menores y en reforzar la responsabilidad de las tecnológicas cuando no frenan contenidos ilícitos.

En esa línea, el Gobierno plantea elevar a 16 años la edad mínima de acceso a redes y plataformas y exigir verificación efectiva de edad. Además, quiere introducir cambios para que los directivos de las plataformas asuman responsabilidad legal si no se retiran contenidos ilegales, y para tipificar como delito la manipulación de algoritmos destinada a amplificar contenidos dañinos o ilícitos.

El Ejecutivo también encuadra estas medidas en una estrategia más amplia ya en tramitación sobre entornos digitales, que incluye reforzar la respuesta penal frente a fenómenos como los deepfakes sexuales y el grooming. Y, en paralelo, busca apoyo y coordinación internacional para que el control no sea solo nacional, sino también europeo.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música
  3. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  4. Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  7. La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país
  8. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  9. Sale a la luz el verdadero motivo de la crisis de la vivienda: revelado por Niño Becerra
  10. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
Artículos relacionados
Ayuso culpa a Sánchez de los problemas en servicios públicos recortando impuestos a ricos

Ayuso culpa a Sánchez de los problemas en servicios públicos recortando impuestos a ricos

El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias

El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias

El Ayuntamiento de Albacete declara a Pedro Sánchez persona non grata: exige su dimisión

El Ayuntamiento de Albacete declara a Pedro Sánchez persona non grata: exige su dimisión

Sale a la luz la nueva estrategia del Gobierno para poner fin al caos ferroviario: en 2030

Sale a la luz la nueva estrategia del Gobierno para poner fin al caos ferroviario: en 2030

Contenidos que te pueden interesar
Muere Coca Boom, referente drag de Málaga y Torremolinos, a los 28 años

Muere Coca Boom, referente drag de Málaga y Torremolinos, a los 28 años

Muere a los 23 años Damiano Alberti tras tres años luchando contra el cáncer

Muere a los 23 años Damiano Alberti tras tres años luchando contra el cáncer

Muere Robert Duvall: Óscar por "Tender Mercies" y rostro de "El padrino"

Muere Robert Duvall: Óscar por "Tender Mercies" y rostro de "El padrino"

Sánchez pide a la Fiscalía investigar a X, Meta y TikTok por pornografía infantil con IA

Sánchez pide a la Fiscalía investigar a X, Meta y TikTok por pornografía infantil con IA

Ayudas para pagar el abono transporte en Madrid: requisitos y cómo solicitarlas

Ayudas para pagar el abono transporte en Madrid: requisitos y cómo solicitarlas

Sánchez anuncia que el fondo "España Crece" financiará 15.000 viviendas al año

Sánchez anuncia que el fondo "España Crece" financiará 15.000 viviendas al año

Polémica por un tuit de Echenique sobre Vox: "Tiene mucho de homófobo"

Polémica por un tuit de Echenique sobre Vox: "Tiene mucho de homófobo"

La Conferencia Episcopal lanza una web para sufragar la visita del Papa a España

La Conferencia Episcopal lanza una web para sufragar la visita del Papa a España