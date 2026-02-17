Sánchez pide a la Fiscalía investigar a X, Meta y TikTok por pornografía infantil con IA

El Gobierno situó este martes, 17 de febrero, el foco en el uso de herramientas de inteligencia artificial para generar y difundir material de pornografía infantil en redes. El anuncio lo hizo el presidente, Pedro Sánchez, que enmarcó la medida en una ofensiva más amplia para frenar lo que describe como un escenario de "impunidad" de las grandes plataformas.

En concreto, Sánchez informó de que el Ejecutivo pedirá a la Fiscalía General del Estado que investigue a X, Meta y TikTok por su posible papel en la creación y circulación de este tipo de contenidos mediante IA, y por la eventual responsabilidad que pudiera derivarse del funcionamiento de sus sistemas y del control de lo que se publica.

Según lo publicado por el presidente en su cuenta de X, la petición se tramitará a través del Consejo de Ministros. Con ello se invoca el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y se acompañará de un informe técnico elaborado por varios ministerios para sustentar las diligencias que se solicitan.

Hoy, el Consejo de Ministros invocará el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para pedirle que investigue los delitos que X, Meta y TikTok podrían estar cometiendo por la creación y difusión de pornografía infantil mediante sus IA.



Medidas en marcha contra la "impunidad" en redes

El movimiento de llevar el caso a la Fiscalía no llega aislado. En las últimas semanas, Pedro Sánchez ha ido encadenando anuncios para endurecer el marco contra los abusos en plataformas digitales, con el foco explícito en la protección de menores y en reforzar la responsabilidad de las tecnológicas cuando no frenan contenidos ilícitos.

En esa línea, el Gobierno plantea elevar a 16 años la edad mínima de acceso a redes y plataformas y exigir verificación efectiva de edad. Además, quiere introducir cambios para que los directivos de las plataformas asuman responsabilidad legal si no se retiran contenidos ilegales, y para tipificar como delito la manipulación de algoritmos destinada a amplificar contenidos dañinos o ilícitos.

El Ejecutivo también encuadra estas medidas en una estrategia más amplia ya en tramitación sobre entornos digitales, que incluye reforzar la respuesta penal frente a fenómenos como los deepfakes sexuales y el grooming. Y, en paralelo, busca apoyo y coordinación internacional para que el control no sea solo nacional, sino también europeo.