Muere la influencer María Rita a los 25 años

Luto en el mundo de las redes sociales. La influencer brasileña María Rita Rodrigues da Silva ha muerto a los 25 años. Su fallecimiento se produjo tras sufrir varios paros cardíacos cuando estaba maquillando a su madre, según la revista People.

La influencer María Rita ha muerto a los 25 años Instagram @marirodriguesi_

Su fallecimiento se produjo el pasado 21 de febrero, e inicialmente se reportó que había experimentado una "emergencia médica", si precisar más detalle. La joven era muy conocida en redes sociales, ya que contaba con alrededor de 11.000 seguidores en Instagram y casi 70.000 en TikTok.

Su familia quiere cortar especulaciones

Ante los comentarios que se han sucedido después de su fallecimiento, la familia publicó el 25 de febrero en sus redes sociales un comunicado para relatar qué sucedió realmente y cerrar todas las especulaciones.

En el escrito, la familia señala que la joven estaba "en casa con sus padres", mientras "hacía lo que más le gustaba, maquillar a su madre". En un momento dado, la joven perdió el conocimiento y, a pesar de que pudo ser trasladada al hospital, sufrió cuatro paros cardíacos y no sobrevivió. "Todo ocurrió muy rápido y sin sufrimiento. Sufrió una isquemia miocárdica aguda y un tromboembolismo pulmonar", señala el escrito.

La familia ha agradecido a todos sus seguidores el apoyo recibido y los mensajes de condolencias. Además, han destacado que María Rita vivió "intensamente sus 25 años en esta tierra", y que se encontraba en "un momento maravillo" de su vida, con una graduación reciente, un trabajo de su gusto y una relación satisfactoria.