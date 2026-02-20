Qué son los Therians: llegan los jóvenes que se identifican con animales a España

Las redes sociales se han llenado de vídeos de adolescentes ataviados con máscaras, colas o comportamientos inspirados en todo tipo de animales. Se trata de los therians, un colectivo que se caracteriza por sentir una profunda conexión con un tipo de animal.

El término therian procede de 'teriantropia', que se refiere a la relación simbólica entre humanos y animales. Aquellos que se identifican de este modo experimentan una conexión psicológica o espiritual con una especie concreta. No significa que sientan que son físicamente animales, sino que describen su experiencia como parte de su identidad personal.

los pibes se pusieron unas máscaras de mono y fueron a baitear a los therians jajajajaj que tipazos pic.twitter.com/rwebdcGMiD February 11, 2026

A pesar de que el fenómeno se ha viralizado durante las últimas semanas, en realidad no es nuevo. Las comunidades therian existen desde los años noventa, cuando empezaron a formarse foros en internet en los que los participantes compartían experiencias similares. Sin embargo, ahora se ha convertido en un fenómeno masivo.

Por qué crece el fenómeno therian entre los jóvenes: identificarse con animales

Los expertos destacan que el fenómeno de los therians no es un trastorno clínico, ya que la mayoría conserva plenamente el sentido de la calidad y entiende su condición como una forma de identidad simbólica o emocional.

En gran parte de los casos, esta identificación surge durante la adolescencia, una etapa caracterizada por la exploración personal, la construcción del yo y la búsqueda de grupos de pertenencia.

En todo caso, los estudios científicos diferencian dos tipos. Por un lado, la teriantropía no clínica, presente en la mayoría, que supone una conexión espiritual con un animal, manteniendo siempre la conexión con la realidad. Por otro, está la teriantropía clínica, caracterizada como un delirio grave en el que la persona se convence de que se ha transformado físicamente en un animal.

Los expertos solo recomiendan un diagnóstico clínico cuando haya un malestar significativo o una incapacidad funcional que afecte a la vida cotidiana. En estos casos, sí se recomienda consultar con un especialista.

Este fenómeno es heterogéneo. Algunas personas adoptan comportamientos inspirados en animales, emplean accesorios o participan en encuentros con otros miembros, mientras que otros viven su identidad de forma privada sin expresiones externas. Sería una especie de tribu urbana con la que construir la identidad, como los emos o góticos.

En realidad, este fenómeno muestra una tendencia más grande, la influencia de internet en la construcción de identidades. Un fenómeno que antes era minoritario y poco comprendido, ahora alcanza gran repercusión y visibilidad.

El fenómeno está creciendo en España. Algunas redes sociales como TikTok o Instagram han viralizado estas prácticas y se han empezado a organizar encuentros en parques o espacios abiertos de las ciudades.