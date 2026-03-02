El emotivo gesto viral de una señora en la caja de Mercadona: emociona a las redes

¿Qué ocurriría si en un momento de necesidad tuviésemos que ir a un supermercado y no tuviésemos dinero para comprar ningún alimento? ¿Y que eso ocurriese en plena caja del establecimiento?
Esto es lo que ha recreado el influencer Manu Plaza, que estaba en Mercadona y justo al llegar a su turno se dio cuenta de que no tenía la cartera encima ni modo de pagar los productos.
En ese momento, el joven se acerca a una mujer que estaba delante en la cola de Mercadona para preguntarle si le podría hacer el favor de comprarle el producto. A pesar de que dudó en un primer momento, finalmente acaba aceptando. Lo que pasa es que no sabía qué iba a ocurrir después.
El emotivo gesto en la caja de Mercadona: triunfa en las redes
La mujer finalmente se dispuso a comprar el producto que le había señalado el joven, pero cuando iba a pasar la tarjeta de crédito, el empleado le responde que ya había pasado todo. La señora no podía creerse lo que estaba sucediendo.
@elmanuplaza ESTÁ SEÑORA SE MERECE 1000 años de vida😍!! #experimetosocial #manuplaza ♬ sonido original - MANU PLAZA
Poco después, vuelve Manu Plaza. Entonces, ella le dice que "era al revés la cosa", a lo que el joven accede ya a explicarle todo: "Sí, era al revés, pero es un experimento que estamos haciendo".
El creador de contenido quería comprobar de este modo cómo reacciona la gente ante una situación que requiere de empatía y solidaridad. Un gesto que ha acumulado multitud de comentarios positivos en redes sociales.