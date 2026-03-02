El emotivo gesto viral de una señora en la caja de Mercadona: emociona a las redes

¿Qué ocurriría si en un momento de necesidad tuviésemos que ir a un supermercado y no tuviésemos dinero para comprar ningún alimento? ¿Y que eso ocurriese en plena caja del establecimiento?

Esto es lo que ha recreado el influencer Manu Plaza, que estaba en Mercadona y justo al llegar a su turno se dio cuenta de que no tenía la cartera encima ni modo de pagar los productos.

En ese momento, el joven se acerca a una mujer que estaba delante en la cola de Mercadona para preguntarle si le podría hacer el favor de comprarle el producto. A pesar de que dudó en un primer momento, finalmente acaba aceptando. Lo que pasa es que no sabía qué iba a ocurrir después.

El emotivo gesto en la caja de Mercadona: triunfa en las redes

La mujer finalmente se dispuso a comprar el producto que le había señalado el joven, pero cuando iba a pasar la tarjeta de crédito, el empleado le responde que ya había pasado todo. La señora no podía creerse lo que estaba sucediendo.

Poco después, vuelve Manu Plaza. Entonces, ella le dice que "era al revés la cosa", a lo que el joven accede ya a explicarle todo: "Sí, era al revés, pero es un experimento que estamos haciendo".

El creador de contenido quería comprobar de este modo cómo reacciona la gente ante una situación que requiere de empatía y solidaridad. Un gesto que ha acumulado multitud de comentarios positivos en redes sociales.