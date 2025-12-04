Dos investigados tras grabarse prendiendo fuego a una persona sin hogar en Sevilla

La Guardia Civil investiga a dos menores en Benacazón (Sevilla) por delito de odio. Los acusados grabaron un vídeo en el que aparecen humillando y quemando el pelo a una persona sin hogar de la localidad sevillana.

La división de Delitos de Odio se ha hecho cargo de la investigación, en un crimen que se enmarca en aporofobia. Los jóvenes humillaron a la víctima mientras lanzaban comentarios vejatorios, le prendieron fuego y causaron varias quemaduras.

La @guardiacivil investiga un vídeo en el que dos menores de Benacazón, Sevilla, humillan a una persona sin hogar quemándole el pelo. Uno de ellos ya ha sido identificado

◾️La división de Delitos de Odio se ha hecho cargo de la investigación

En los vídeos se puede comprobar que los autores de las imágenes llegan a fingir que son agentes de policía y se burlan diciendo que están realizando una 'prueba de fuego'. La víctima es una persona sin hogar de este municipio sevillano.

En redes sociales

Las grabaciones de todo el suceso ya se encuentran en manos de la Guardia Civil y se han difundido rápidamente por todo tipo de redes sociales. Estos hechos han causado gran indignación y varias denuncias.

Al menos un menor de edad presuntamente implicado en el suceso ya ha sido identificado. En el caso de la víctima, se encuentra identificada, aunque los agentes implicados en el operativo todavía no han podido localizarla.

Todas las diligencias de esta investigación ya han sido trasladadas a los Equipos de Respuesta a los Delitos de Odio (REDO) de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla. Por el momento no ha trascendido la edad de los presuntos autores.