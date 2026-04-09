La "reina de la ketamina", condenada a 15 años por la muerte de Matthew Perry

La investigación por la muerte de Matthew Perry sigue avanzando y ha dado un paso clave con la condena de Jasveen Sangha, a quien la Fiscalía de Estados Unidos apodó como la "reina de la ketamina". Su papel dentro de la red de distribución de drogas vinculada al caso ha sido determinante para la resolución judicial.

Un tribunal federal de Los Ángeles la ha condenado a 15 años de prisión por su implicación en el suministro de sustancias que acabaron provocando la muerte del actor en octubre de 2023. Con esta sentencia, Sangha se convierte en la acusada que recibe la pena más dura hasta ahora dentro de un caso que ha marcado el final de la vida de la estrella de 'Friends'.

Sangha, de 42 años y con nacionalidad estadounidense y británica, se declaró culpable de varios delitos relacionados con el tráfico de drogas, entre ellos haber facilitado la ketamina que terminó llegando a Perry.

Una red de distribución desde su vivienda

Durante el proceso, Sangha reconoció que operaba una red de distribución desde su domicilio en North Hollywood, donde supuestamente vendía drogas a clientes con alto poder adquisitivo. El tribunal consideró probado que no se trataba de un hecho puntual, sino de una actividad prolongada en el tiempo y especialmente grave por sus consecuencias.

La autopsia determinó que la muerte de Perry, que fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles, se debió a los efectos agudos de la ketamina, con otros factores como el ahogamiento, la enfermedad coronaria o la presencia de buprenorfina como elementos contribuyentes.

Aunque Sangha expresó que asumía su responsabilidad, tanto la Fiscalía como la familia del actor consideraron insuficiente ese reconocimiento. Debbie Perry, madrastra del intérprete, llegó a pedir la pena máxima y calificó el daño como irreversible.

La serie Friends fue emitida en la NBC desde 1994 hasta 2004. Portada de la serie-primevideo

La principal acusada dentro de una trama más amplia

La investigación concluyó que Perry, que recibía tratamientos médicos supervisados con ketamina, comenzó a buscar dosis mayores por vías ilegales cuando dejó de tener acceso a ellas por prescripción. En ese contexto apareció la red de Sangha.

Para la Fiscalía, su papel fue el más grave dentro de la trama, no solo por el suministro de la droga, sino porque, según la acusación, continuó con su actividad incluso después de conocer la muerte del actor. Además, también reconoció su implicación en otro caso de sobredosis mortal en 2019, un antecedente que pesó en la sentencia.

En total, hay cinco personas implicadas en el caso, entre ellas los médicos Mark Chávez y Salvador Plasencia, además de Erik Fleming y Kenneth Iwamasa, quien administró la dosis el día de la muerte. Algunos ya han sido condenados, mientras que otros siguen pendientes de resolución.

La muerte de Matthew Perry: un caso aún abierto

Aunque la condena de Sangha supone un avance relevante, el proceso judicial no está completamente cerrado y todavía quedan decisiones por tomar sobre otros implicados. Se trata de una de las causas más mediáticas de los últimos años en Hollywood, tanto por su dimensión judicial como por el impacto emocional de la muerte de Matthew Perry.

El actor, recordado mundialmente por su papel como Chandler Bing, había dedicado sus últimos años a visibilizar los problemas relacionados con la adicción, la recuperación y las recaídas, convirtiéndose en una figura muy activa en este ámbito.