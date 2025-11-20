Los Replicantes
Política

La ultraderecha empuja al PP a quitar clases de árabe en los colegios: aprobada por Rajoy

VOX quiere quitar la enseñanza del árabe y su cultura en los colegios de España por suponer una amenaza.

Los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y VOX, Santiago Abascal Foto: PP
Andrea Torrente

Andrea Torrente

20 Noviembre 2025 11:42 (hace 13 horas)

Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno, puso en marcha un programa para aprender la lengua árabe y la cultura marroquí en las escuelas de manera voluntaria. La iniciativa lleva desde 2012 y ahora la extrema derecha está empujando al PP a suprimirla de los colegios.

El año pasado participaron unos 8.000 alumnos alrededor de 400 escuelas. La Comunidad de Madrid y Murcia ya lo han suprimido este curso y otras comunidades del Partido Popular se están sumando a lo que demanda VOX. En cambio, otras regiones, como Cataluña ha pedido al Ministerio de Educación que oculte los centros que participan en el programa por estar señalado por los ultras como una amenaza.

Una madre de Murcia cuyos hijos estudiaban el programa ha querido expresar su opinión al respecto: "Les ayudaba a conocer la lengua y la identidad de sus familias. Era bueno para su integración y también hacía de unión entre las familias y el colegio. Pedimos que el programa vuelva porque nuestros hijos lo necesitan".

Un director de un centro escolar de Sevilla ha reconocido que "es un buen recurso para el centro, muy demandado por las familias, sobre todo marroquíes", así los niños magrebíes podrán conocer la cultura de la que proceden y los españoles interesados podrán también conocer una nueva lengua y cultura.

Convenio 2012

El actual programa sigue un convenio que fue firmado en 2012 por el ministro español de Exteriores, José Manuel Garcia-Margallo, y su igual marroquí. El acuerdo internacional que se publicó en el BOE sugería un "entendimiento mutuo y la cooperación para la paz y la estabilidad en sus regiones constituyen la vía apropiada para alcanzar los objetivos de progreso y de desarrollo de sus pueblos".

Este convenio tenía la finalidad de difundir en el país vecino "su respectiva lengua y patrimonio cultural". Estas clases se ofrecen como una actividad extraescolar, fuera del horario lectivo. En algunas comunidades, como Cataluña, es posible elegirlo como una asignatura optativa en la ESO entre las que también figuran alemán, italiano o francés.

El presupuesto de estas clases para las familias es de cero euros y para el centro apenas supone un gasto porque de los profesores marroquíes se encarga la Fundación Hassan II para los Residentes Marroquíes en el Extranjero.

Los profesores de los centros donde se imparte árabe han explicado que nunca ha supuesto esto una amenazada como sugiere la extrema derecha ni ha sido motivo de ningún conflicto. Una preocupación de VOX son los mensajes con connotaciones religiosas, pues este programa no tiene matices religiosos más allá de explicar alguna festividad, como se explica la Navidad o la Semana Santa en países árabes.

