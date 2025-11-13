Polémicas palabras de Ayuso sobre los migrantes: "Alguien tendrá que recoger sus cosechas"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha protagonizado unas polémicas declaraciones, una vez más. En la Asamblea de Madrid ha respondido tajantemente a Vox, ya que el partido de extrema derecha llevaba tiempo criticando el Madrid del que presume Ayuso; una comunidad donde son bienvenidos "todos los acentos del español".

Declaraciones de Ayuso en respuesta a Vox

Vox se queja de que Madrid se esté convirtiendo "en el patio trasero", haciendo referencia a que se está llenando de migrantes. Ante esta situación, Ayuso responde con decisión que "lo malo sería tener un efecto expulsión porque, digo yo, que alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas y alguien tendrá que poner los ladrillos de las casas donde luego vamos a vivir todos los demás".

La presidenta madrileña lo ha dejado claro: los migrantes a limpiar, al campo o a la construcción para que "los demás" podemos vivir en las casas que nos construyan y nos trabajen dentro de casa o en las tierras que poseamos. Además, añade: "Lo que hay que hacer es promover una inmigración vinculada al trabajo, ordenada, donde se cumpla la ley, el orden".

Ayuso sobre los inmigrantes: "Alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas y alguien, señoritos de Vox, tendrá que poner los ladrillos de las casas donde luego vamos a vivir todos los demás".

Ayuso también acusa a Vox de ayudar al PSOE: "Siempre salen al rescate de Pedro Sánchez . ¿Qué hacen? Dividen las culpas y así eximen al Gobierno y al Partido Socialista de lo que ocurre en este país". Una vez terminado con Vox ha tenido también palabras para la izquierda.

Otras polémicas en la Asamblea

La presidenta ha querido volver a comentar que España está cerca de convertirse en una autocracia y a vuelto a mencionar a Venezuela. "Estamos en la antesala de venezuela. Estás en la plena Venezuela en cuanto combates el proyecto autoritario de Sánchez", apunta Ayuso.

Dejando la duda en el aire de si España está en la antesala o no de un proceso autoritario, Mar Espinar, portavoz del PSOE, ha querido recordarle a Ayuso que la Consejería de Sanidad envió más de 500 cartas a pacientes con errores en el cribado del cáncer de colon y recto. Un asunto que han aclarado y solucionado poniéndose en contacto con los pacientes una semana después.

Otros temas que han debatido en la Asamblea ha sido el juicio que tendrá Álvaro García Ortiz para determinar si es culpable o no de revelar a la prensa un correo en el que el abogado de la pareja de Ayuso reconoce dos delitos fiscales. Espinar se dirige a la presidenta y dice: "Su jefe de gabinete y su pareja han admitido mentiras. Usted también tendrá que hacerlo".

"¡No sé qué pintan tantos temas mezclados!", esta es la queja de Ayuso cuando Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, critica las pocas ayudas que obtienen las familias monoparentales, mencionando los fondos buitre y la empresa Quirón. Por último, llega el turno de las preguntas de sus compañeros del PP y lo que reina son las críticas a Pedro Sánchez, pero... y la política de su partido, ¿en qué se basa? Tendremos que leer las bases del partido.