La alcaldesa de Yecla (Murcia) del PP carga VOX: "Se puede ser yeclano de Marruecos"

La alcaldesa de Yecla (Murcia), Remedios Lajara (PP) ha apoyado una moción de Izquierda Unida "contra el racismo" y ha cargado contra VOX durante una intervención en el pleno municipal.
Durante su discurso, la regidora ha reprochado que el partido de extrema derecha responsabilice al bipartidismo de los problemas de inseguridad y ha defendido que las cuestiones ideológicas se deben tratar de forma diferenciada entre ambos partidos.
La alcaldesa ha defendido que el Partido Popular es "el partido de la libertad y de las personas", y ha sostenido que un vecino de Yecla puede haber nacido en Marruecos, Bolivia o Pakistán sin que ello implique la discriminación por origen, que supone un caso de racismo.
En todo caso y ante el discurso xenófobo que propaga VOX, la alcaldesa ha mantenido que independientemente de todo "defenderá a todo aquel que lo necesite" y ha puesto especial énfasis en la protección de los menores extranjeros.
???? La alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara (PP), apoya una moción de IU contra el racismo dejando solo a su socio, Vox:— Paulino Ros (@paulinoross) September 1, 2025
"Porque uno puede ser yeclano de Marruecos, de Bolivia y de Pakistán".
Palabras balsámicas de la alcaldesa popular después de un verano muy duro.
Gracias. pic.twitter.com/hBD7gccAkd
Lajara también ha recalcado que su gobierno será "implacable" con aquellas personas que cometan delitos. En estos casos, defiende que la expulsión o repatriación debe ser ordenada por el Gobierno de España y no por la administración local.
Acuerdo con VOX
La alcaldesa Remedios Lajara mantiene un pacto de gobernabilidad con VOX en Yecla, que fue reforzado en febrero de 2024, cuando introdujo a tres ediles de la formación de ultraderecha que previamente estaban en la oposición.
Durante los últimos comicios, el PP perdió la mayoría absoluta y había gobernado inicialmente con mayoría simple. Sin embargo, la inestabilidad le llevó a buscar una coalición de gobierno para afrontar el resto del mandato.
"Un pacto de gobierno que apostará por la seguridad, solidez y la solvencia de los intereses de nuestros vecinos", defendía por entonces el portavoz de VOX, Vicente Quiles. Dos de los concejales de VOX también fueron incorporados a la Junta de Gobierno Local y uno de ellos en la primera tenencia de alcalde, otorgada a Quiles.