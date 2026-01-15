Los Replicantes
El ex fotógrafo de Julio Iglesias rompe su silencio: "Toda la porquería a su alrededor"

Las acusaciones contra Julio Iglesias por presuntos abusos y trata con sus empleadas tienen nuevas voces.

El cantante Julio Iglesias Foto: CC
Adrián Parrondo

15 Enero 2026 17:57 (hace 6 horas)

El cantante Julio Iglesias ha sido señalado por dos ex trabajadoras en una acusación que supone presuntos delitos de trata de seres humanos y agresión sexual. La Fiscalía ya ha abierto una investigación y podría derivar en una causa en España.

Iglesias está siendo señalado por presuntos abusos en sus residencias de Bahamas y Punta Cana (República Dominicana), donde se habría aprovechado de su poder para abusar de mujeres que habían sido contratadas como servicio doméstico o como fisioterapeutas.

El cantante Julio Iglesias ha sido señalado por dos ex trabajadoras de sus residencias CC

El cantante no se ha pronunciado por el momento, aunque su entorno ha prometido que iniciará una batalla legal para restaurar su honor, ya que considera que todas las acusaciones son falsas.

"Me lo creo todo"

Ante la gran expectación que ha generado este caso, que ve la luz a raíz de una investigación conjunta de elDiario y Univisión, un fotógrafo que trabajó durante años para el cantante Julio Iglesias ha roto ahora su silencio en el programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3.

Este profesional, que ha querido mantener el anonimato en todo momento, ha opinado sobre los testimonios de las denunciantes en una llamada telefónica con el programa: "Me lo creo todo, todo lo que están diciendo esas pobres muchachas, que son gente humilde, tan necesitadas".

El ex fotógrafo de Iglesias también ha contextualizado su verdadera relación con el cantante: "Yo trabajé con Julio Iglesias en el año 82. La última vez que estuve con Julio fue en el 2000... Cuando se estaba haciendo la casa de Punta Cana, que coincidimos ahí, estuve trabajando un poquito con él también".

"No me extraña en absoluto lo que está saliendo, ojalá salga toda la porquería que hay alrededor de ese señor", ha zanjado el ex fotógrafo, que ha reconocido que la ausencia de una denuncia formal en República Dominicana se debe a que el cantante "tiene mucho poder" en el país.

