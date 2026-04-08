Economía

ATA denuncia una subida de cuotas para miles de autónomos en 2026

La asociación de autónomos alerta de que los societarios y los familiares colaboradores tendrán que pagar más en 2026.

ATA denuncia una subida de cuotas para miles de autónomos en 2026
ATA denuncia que la subida de cuotas afectará a miles de autónomos societarios y familiares colaboradores a partir de 2026. Foto: Envato
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

08 Abril 2026 16:16 (hace 2 horas)

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha denunciado que la congelación de cuotas anunciada por el Gobierno para 2026 no está llegando a todos por igual.

Según la organización, los más perjudicados son los autónomos societarios y los familiares colaboradores, dos colectivos que verán aumentar su cotización mínima por la entrada en vigor de una parte de la reforma pactada en 2022.

La clave de la queja está en que estos trabajadores ya no podrán cotizar por una base inferior a la mínima del Régimen General. Eso implica que su base de cotización salta de 1.000 a 1.424 euros, una subida del 42% que, en la práctica, se traduce en una cuota mensual más alta.

Lo que supone en la práctica para miles de autónomos

ATA calcula que alrededor de un tercio de los autónomos afectados tendrá que asumir un incremento de 135 euros al mes en su cuota, lo que equivale a 1.620 euros más al año.

La organización denuncia que ese sobrecoste rompe, en la práctica, la idea de una congelación generalizada de cuotas en 2026 y golpea especialmente a los autónomos societarios y a los familiares colaboradores.

Desde la Seguridad Social, sin embargo, insisten en que este cambio no responde a una decisión nueva ni improvisada, sino a una previsión que ya estaba recogida tanto en el decreto ley de la reforma de 2022 como en la Ley General de la Seguridad Social.

Ahí es donde se sitúa el choque de fondo: mientras ATA lo presenta como una subida injusta que debe corregirse, el Gobierno defiende que simplemente se está aplicando una norma ya aprobada hace años.

¿Qué ha decidido hacer ATA?

Ante esta situación, ATA ha decidido mover ficha en el terreno político. La organización está buscando apoyos parlamentarios para intentar revertir esta subida y reclama una solución inmediata con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.

Su objetivo es que los autónomos societarios y los familiares colaboradores no tengan que asumir ese incremento de cuota que, a su juicio, desvirtúa la congelación anunciada por el Gobierno.

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