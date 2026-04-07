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Ayuso carga contra el traslado del "Guernica" a Bilbao: "Me parece que es cateto"

La presidenta madrileña rechaza la petición del Gobierno vasco y defiende que la obra de Picasso debe seguir en el Reina Sofía.

Ayuso carga contra el traslado del "Guernica" a Bilbao: "Me parece que es cateto"
El Guernika en el Reina Sofía Foto: CC
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

07 Abril 2026 18:22

La posibilidad de trasladar el "Guernica" de Picasso a Bilbao ha reabierto uno de los debates culturales y políticos más delicados de los últimos años.

La petición parte del Gobierno vasco, que quiere que la obra se exhiba de forma temporal en el Museo Guggenheim entre octubre de 2026 y junio de 2027, coincidiendo con el 90º aniversario del primer Gobierno vasco y del bombardeo de Gernika.

Frente a esa solicitud, el Museo Reina Sofía, donde se conserva actualmente el cuadro, ha reiterado su oposición al traslado por razones de conservación, al considerar que el lienzo es demasiado frágil para someterlo a un viaje de estas características.

Ayuso rechaza el traslado: "La cultura es universal"

Isabel Díaz Ayuso endureció aún más su rechazo al posible traslado temporal del "Guernica" a Euskadi al sostener que la petición responde a "pretensiones nacionalistas ciegas, absurdas y catetas".

La presidenta madrileña enmarcó además esa reclamación en lo que considera un "burdo negocio político" y se refirió expresamente a la posición defendida por Aitor Esteban, quien había señalado que llevar la obra al Guggenheim era posible si existía "voluntad política".

Para Ayuso, una obra como el "Guernica" no debe quedar atrapada en disputas territoriales y su valor está por encima de cualquier lectura identitaria. Su discurso, además, enlaza con el criterio técnico del Reina Sofía, que ha desaconsejado mover el cuadro por su fragilidad.

Esteban replica que lo "cateto" es otra cosa

La respuesta del presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, no tardó en llegar. A través de redes sociales, el dirigente nacionalista contestó a Ayuso asegurando que, a su juicio, lo verdaderamente "cateto" es que su "principal reivindicación nacional sea tomarse una caña en una terraza".

Con esa réplica, Esteban devolvió el golpe político a la presidenta madrileña y defendió de nuevo la legitimidad de plantear un traslado temporal del lienzo a Euskadi por su vinculación histórica con el bombardeo de Gernika.

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