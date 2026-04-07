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Sorpresa en un bar de Valencia: el recargo inesperado que apareció en el ticket

El ticket, difundido en la red social X, muestra que tres clientes pagaron dos euros extra cada uno, hasta un total de seis, por comer en festivo.

Sorpresa en un bar de Valencia: el recargo inesperado que apareció en el ticket
El recargo por festivo apareció en el ticket final y, según la clienta, no había sido anunciado previamente. Foto: Envato
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

07 Abril 2026 10:36 (hace 1 hora)

Esta Semana Santa no solo ha obligado a mirar de cerca el precio de la gasolina. También ha dejado otro coste añadido, esta vez en la hostelería. Con el buen tiempo que ha predominado en gran parte de España, muchas personas han aprovechado estos días festivos para comer fuera, aunque eso supusiera asumir algún gasto extra en fechas especialmente señaladas.

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Con lo que probablemente no contaban era con lo que les ocurrió a tres clientes en un bar de Valencia, concretamente en Torrent. A través de la red social X, la cuenta "Soy Camarero" compartió el ticket de una compañera suya sobre el almuerzo que habían tomado.

En el ticket aparecían desglosados los distintos importes de la consumición. En primer lugar, tres "almuerzos especiales" por un total de 30 euros, es decir, 10 euros cada uno; unas patatas rancheras por 13,90 euros; una ración de pulpo por 26 euros y dos botellas de agua de medio litro por 3 euros en total, a 1,50 euros la unidad.

¿Es legal hacer esto?

Tal y como explica la cuenta "Soy Camarero" en el texto que acompaña la imagen, el recargo no habría sido comunicado con antelación ni aparecería reflejado en la carta, según el testimonio de la clienta afectada. Pero, ¿hasta qué punto puede ser legal una práctica así?

Lo cierto es que en España los establecimientos sí pueden aplicar suplementos, pero no de cualquier manera. Para hacerlo de forma legal, deben informar previamente al cliente de manera clara y visible. Los precios en hostelería son libres, pero tienen que figurar en la carta o en la lista de precios del local y estar a la vista antes de consumir.

Por tanto, si ese "plus por fines de semana y festivos" no estaba anunciado previamente y simplemente apareció al final en el ticket, se trataría de una práctica discutible y reclamable por falta de información al consumidor. Distinto sería que el establecimiento tuviera ese recargo reflejado de forma visible en la carta, en una pizarra o en su listado de precios, ya que en ese caso sí podría aplicarlo con normalidad.

Si un cliente se encuentra con un recargo de este tipo sin haber sido advertido, lo más recomendable es pedir explicaciones al local, solicitar la hoja de reclamaciones y conservar pruebas, como una foto del ticket, de la carta o del cartel de precios, en caso de que exista.

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